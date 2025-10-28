Sezioni
Cronaca
28/10/2025 07:27:00

28 Ottobre: Orban a Roma, uragano Melissa, terremoto in Turchia, nucleare per Google

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/28-ottobre-orban-a-roma-uragano-melissa-terremoto-in-turchia-nucleare-per-google-450.png

E' il 28 Ottobre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Un giudice di Anversa ha diffuso una lettera anonima in cui spiega che il Belgio si sta trasformando in un narco-Stato
• Steve Bannon dice che Trump sicuramente otterrà un terzo mandato (il punto è: la Costituzione lo permette?)
• Dopo la portaerei americana attraccata a 24 miglia delle coste, in Venezuela è in arrivo anche un aereo da guerra russo
• Oggi verrà sospeso lo stato di emergenza nel Sud di Israele, in vigore dal 7 ottobre 2023
• Hamas ha restituito il corpo di un altro ostaggio (è il 16esimo sui 28 concordati)
• Sembra che la Knesset questa settimana inizierà a discutere una proposta della destra, che vuole la pena di morte per i terroristi
• A Cuba e in Giamaica decine di migliaia di persone sono state evacuate in vista dell’arrivo dell’uragano Melissa
• Ieri sera nell’ovest della Turchia c’è stato un terremoto di magnitudo 6.1. Nessuna vittima segnalata
• In Spagna il partito indipendentista catalano di Puigdemont ha proposto la rottura dell’accordo con il governo socialista di Sánchez
• Google finanzierà la riapertura di una centrale nucleare nello Iowa per alimentare l’intelligenza artificiale e i servizi cloud
• Orbán è stato ricevuto in Vaticano e a Palazzo Chigi


• Giorgetti ha detto che deve fornire ai ministri dei bigini affinché formulino correttamente le loro proposte
• In provincia di Rovigo un operaio di 29 anni è morto schiacciato da un macchinario
• Sull’A14 tra Loreto e Civitanova c’è stato un assalto a un portavalori, ma i banditi sono scappati a mani vuote
• In provincia di Pistoia due cervi hanno spinto a cornate in un burrone una Panda con a bordo un cacciatore di 80 anni (sta bene)
• Al cimitero di Piacenza una signora è caduta in una fossa (sta bene)
• Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini, sotto casa a Milano, e di averli messi in fuga con un pugno
• All’università Magna Graecia di Catanzaro è stata inaugurata una moschea, la prima in un’università italiana
• La Juventus ha esonerato l’allenatore Tudor, per ora al suo posto c’è Brambilla, che allenava la Next Gen
• Affari tuoi durerà qualche minuto in meno per consentire alla prima serata di Rai1 di partire in orari più regolari
• Mondadori si è dovuta scusare perché nel nuovo libro di Mauro Corona, I sentieri degli aghi di pino, mancano tre pagine
• Sono morti il Tadzio di Morte a Venezia Björn Andrésen (70 anni), il batterista jazz statunitense Jack DeJohnette (83), la suora domenicana Anna Farinaccio (86), l’amico di Guccini Piero Melandri (86), il portiere spagnolo José Manuel Ochotorena (64)

Titoli
Corriere della Sera: Orbán a Roma attacca l’Europa
la Repubblica: Orbán imbarazza Meloni
La Stampa: Tassa sulle banche, diktat di Meloni
Il Sole 24 Ore: Wall Street record con intesa Usa-Cina
Avvenire: Il dovere della pace
Il Messaggero: Orban: via le sanzioni a Putin
Il Giornale: Sinistra fuori dal mondo
Leggo: Infermieri, aumenti in arrivo
Qn: Banche, Meloni in campo: cinque miliardi possono darli
Il Fatto: Ecco la non sentenza / che non ha assolto B.
Libero: I tarocchi della sinistra
La Verità: La sinistra tappa la bocca anche ai suoi
Il Mattino: Orban: togliere le sanzioni a Putin
il Quotidiano del Sud: Orbán insulta l’Europa
il manifesto: Manca / un piano
Domani: Orbán imbarazza l’amica Meloni / «Ue inutile, no a sazioni a Putin»









