Cimitero di Mazara, orari e regole per la commemorazione dei defunti

Il cimitero comunale di Mazara resterà chiuso dalle ore 13 alle ore 17 di venerdì 31 ottobre per consentire le operazioni di pulizia straordinaria. Nelle giornate di Sabato 1 (festività di Ognissanti) e domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti) rimarrà aperto al pubblico in orario continuato dalle ore 8 alle ore 17.

 

E' quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 47/2025 con cui il il sindaco Salvatore Quinci dispone gli orari di apertura del cimitero comunale nelle giornate deel'1 e 2 novembre, rispettivamente dedicate alla Festività di tutti i Santi ed alla Commemorazione dei defunti, nella previsione che il Cimitero sarà meta di numerosissimi visitatori con massiccia presenza di cittadini.

 

- Tradizionale cerimonia di omaggio ai defunti. Sabato 1 novembre a partire dalle ore 15,30 si terrà all'interno del Cimitero la tradizionale cerimonia di omaggio ai defunti organizzata dall'amministrazione comunale con la presenza di Autorità civili, militari, religiose e la partecipazione della banda musicale cittadina secondo il seguente programma:

- Ore 15,30 Formazione del corteo che si muoverà dalla porta centrale del Cimitero Comunale per rendere omaggio ai defunti.
Consegna delle corone d’alloro: Caduti di Guerra del 15/18, Caduti di Guerra del 40/45, Monumento ai Marinai, 1° caduto in guerra Stefano Ferro, Ossario

 

E' in fase di emanazione un'ordinanza della Polizia Municipale per la regolamentazione del traffico veicolare nelle zone adiacenti il Cimitero e per la regolamentazione del servizio di bus elettrici fruibili gratuitamente nell'area esterna, mentre all'interno del cimitero sarà in funzione il servizio di trasporto con golf cart per le persone con mobilità ridotta. 









Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

