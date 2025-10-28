Trapani senz’acqua, tornano le autobotti

28/10/2025 07:00:00

A Trapani tornano le autobotti: da sabato sono in giro per rifornire i cittadini rimasti senza acqua dopo il nuovo blocco della distribuzione.

Il guasto è quello di venerdì 24 ottobre, quando durante alcuni lavori sotto il ponte Salemi un escavatore di Siciliacque ha rotto la condotta di Bresciana, l’unica che porta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara fino in città. La riparazione provvisoria tentata nel fine settimana non ha retto e lunedì mattina la tubatura si è rotta di nuovo.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha fatto sapere che “alla riparazione provvisoria seguirà quella definitiva” e che, per ragioni di sicurezza, “la condotta viene fermata e svuotata fino al completamento dei lavori”. La distribuzione resterà sospesa almeno fino a domani.

Intanto le autobotti private, incaricate dal Comune, hanno già fatto una ventina di interventi in varie zone, ma le richieste aumentano di ora in ora. Il dirigente del servizio idrico Orazio Amenta spiega che “sabato sera abbiamo provato una soluzione tampone, ma era incerta. Domenica mattina i serbatoi hanno ricominciato a riempirsi e speravamo di servire Trapani Nuova. Purtroppo lunedì mattina la riparazione non ha tenuto”.

Il servizio sostitutivo copre solo le aree più popolose e i condomini senza cisterne, mentre molti cittadini sono costretti a rivolgersi a ditte private, pagando di tasca propria le autobotti. Nel frattempo il comitato spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti” denuncia che la commissione comunale d’inchiesta sull’acqua non si è ancora riunita e che i mezzi disponibili non bastano a soddisfare tutte le richieste.



