Crisi dell'editoria siciliana, il M5S chiede un'audizione all'ARS

28/10/2025 18:00:00

La crisi del settore editoriale siciliano e la scarsa efficacia delle misure previste nelle ultime manovre finanziarie finiscono al centro del dibattito politico regionale.

Il vicepresidente dell’Ars e coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ha chiesto la convocazione di un’audizione in commissione Bilancio a Palazzo dei Normanni, con la partecipazione degli assessori all’Economia Alessandro Dagnino e alle Attività produttive Edy Tamajo, insieme ai rappresentanti della categoria.

Tra questi: Alfredo Pecoraro, Antonio Giordano e Salvo Cataldo (presidente, segretario e consigliere della Stampa parlamentare siciliana), Lino Morgante (delegato Fieg per la Sicilia), Concetto Mannisi (presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia) e Biagio Semilia (presidente della Federazione editori digitali).

«Vogliamo capire – spiega Di Paola – come migliorare la norma, sia dal punto di vista qualitativo che economico, per difendere la libertà d’informazione, che può essere garantita solo da una pluralità di soggetti competenti. È un pilastro della democrazia».

Sulla stessa linea il capogruppo M5S Antonio De Luca, che sottolinea la necessità di incrementare i fondi destinati al settore rispetto alla scorsa Finanziaria.

«L’obiettivo – dice – è sostenere le realtà editoriali meritevoli, anche le più piccole ma con adeguate professionalità, in una fase in cui le fake news e l’impatto dell’intelligenza artificiale rischiano di penalizzare le testate serie, sottraendo loro visibilità e risorse».



