Oltre 2.400 posti nei nuovi concorsi pubblici. Ecco come candidarsi

Gaspare Mirrione S.p.A., azienda leader nella realizzazione di strutture e costruzioni in legno e nella produzione di arredi indoor e outdoor, amplia il proprio organico e ricerca Consulenti Tecnico-Commerciali per le aree di Trapani, Castelvetrano,...