Oltre 2.400 posti nei nuovi concorsi pubblici. Ecco come candidarsi

Tre nuovi bandi nazionali offrono più di 2.400 opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, con selezioni in corso per la Guardia di Finanza, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco.
Ecco tutti i dettagli, i requisiti e le scadenze per partecipare.
Guardia di Finanza: 1.985 posti per allievə finanzieri
La Guardia di Finanza ha pubblicato il nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievə finanzieri, di cui 1.765 del contingente ordinario e 220 del contingente di mare.
Requisiti principali:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- cittadinanza italiana;
- idoneità fisica e attitudinale al servizio.
Le prove previste:
- prova scritta di preselezione;
- prove di efficienza fisica;
- accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
- verifica dell’idoneità alla specializzazione richiesta.
I vincitori/trici saranno ammessi/e a un corso di formazione in qualità di allievə finanzieri, dopo la visita medica di incorporamento.
Scadenza: 21 novembre 2025
Consulta il bando su InPA
Ministero della Giustizia: 450 posti per magistratə ordinari/e
Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso, per esami, per la copertura di 450 posti di magistratə ordinari/e.
Possono partecipare:
- magistratə amministrativə e contabili;
- procuratori/trici dello Stato;
- dipendenti dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- docenti universitari di materie giuridiche;
- abilitati all’esercizio della professione forense;
- magistrati onorari con almeno sei anni di servizio;
- laureatə in giurisprudenza (corso di almeno quattro anni).
Prove previste:
- una prova scritta;
- una prova orale.
Scadenza: 24 novembre 2025
Consulta il bando su giustizia.it
Vigili del Fuoco: 52 posti per ispettorə logistico gestionale
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 52 posti per l’accesso alla qualifica di ispettorə logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Requisiti richiesti:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.
Prove d’esame:
- eventuale prova preselettiva;
- una prova scritta e una prova orale;
- verifica della conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo o tedesco) e delle principali applicazioni informatiche.
Scadenza: 6 novembre 2025
Consulta il bando su InPA
Tre concorsi che rappresentano una grande occasione per entrare nella pubblica amministrazione e intraprendere una carriera stabile e qualificata nei settori della sicurezza, della giustizia e del soccorso pubblico.