Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
29/10/2025 02:00:00

Airgest e Istituto "Leonardo da Vinci" ancora insieme per i professionisti del futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761670892-0-airgest-e-istituto-leonardo-da-vinci-ancora-insieme-per-i-professionisti-del-futuro.jpg

Per il terzo anno consecutivo, Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, rinnova la collaborazione con l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Trapani, confermando la convenzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

 

Grazie a questo accordo, gli studenti degli indirizzi aeronautico e nautico avranno la possibilità di affiancare allo studio in aula esperienze dirette all’interno dell’aeroporto, trasformando la teoria in pratica e confrontandosi con un ambiente di lavoro reale, dinamico e sicuro.

 

Ogni ragazzo sarà seguito da due tutor: uno scolastico, che ne seguirà il percorso formativo, e uno aziendale, che lo guiderà nelle attività operative. I percorsi saranno personalizzati in base alle competenze e alle inclinazioni di ciascuno, con l’obiettivo di favorire l’orientamento professionale e la consapevolezza delle proprie capacità.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “Con questa collaborazione vogliamo costruire un ponte tra scuola e impresa, mettendo al centro la formazione e il talento dei giovani. Investire su di loro significa investire sul futuro del territorio. Ogni studente che entra in contatto con la nostra realtà scopre il lavoro con responsabilità e passione.”

 

Soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Vita D’Amico, che parla di un’esperienza ormai consolidata: “Questa sinergia rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando i giovani talenti. Grazie al supporto concreto dell’aeroporto, la nostra scuola si conferma un punto di riferimento formativo e professionale per i ragazzi del territorio.” Un progetto che, anno dopo anno, conferma come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa diventare una vera palestra di futuro per i giovani.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...