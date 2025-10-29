Airgest e Istituto "Leonardo da Vinci" ancora insieme per i professionisti del futuro

29/10/2025 02:00:00

Per il terzo anno consecutivo, Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, rinnova la collaborazione con l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Trapani, confermando la convenzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Grazie a questo accordo, gli studenti degli indirizzi aeronautico e nautico avranno la possibilità di affiancare allo studio in aula esperienze dirette all’interno dell’aeroporto, trasformando la teoria in pratica e confrontandosi con un ambiente di lavoro reale, dinamico e sicuro.

Ogni ragazzo sarà seguito da due tutor: uno scolastico, che ne seguirà il percorso formativo, e uno aziendale, che lo guiderà nelle attività operative. I percorsi saranno personalizzati in base alle competenze e alle inclinazioni di ciascuno, con l’obiettivo di favorire l’orientamento professionale e la consapevolezza delle proprie capacità.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “Con questa collaborazione vogliamo costruire un ponte tra scuola e impresa, mettendo al centro la formazione e il talento dei giovani. Investire su di loro significa investire sul futuro del territorio. Ogni studente che entra in contatto con la nostra realtà scopre il lavoro con responsabilità e passione.”

Soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Vita D’Amico, che parla di un’esperienza ormai consolidata: “Questa sinergia rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando i giovani talenti. Grazie al supporto concreto dell’aeroporto, la nostra scuola si conferma un punto di riferimento formativo e professionale per i ragazzi del territorio.” Un progetto che, anno dopo anno, conferma come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa diventare una vera palestra di futuro per i giovani.



