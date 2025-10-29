Coppa Italia: al Nino Lombardo Angotta il ritorno tra Marsala 1912 e Castellammare

29/10/2025 08:26:00

Al “Nino Lombardo Angotta” di Marsala va in scena il matchdi Coppa tra il Marsala 1912 ed il Castellammare 94 per il ritorno del secondo turno di Coppa Italia d’Eccellenza Sicilia. Una sfida importante perché chi ne uscirà vincente verrà lanciato verso la fase decisiva del torneo che porta alla fine al salto si categoria in Serie D. L'andata, disputata a Castellammare, fu un pareggio combattuto, un 1 a 1 in cui l Marsala passò in vantaggio al 20’ del primo tempo con un colpo di testa vincente di Affun su calcio d’angolo di Giardina. ed il Castellammare trovò il pari al 91’, grazie a un calcio di rigore trasformato da Messina che spiazzò Furnari. Per il Marsala fu un’occasione mancata di chiudere già la qualificazione, per il Castellammare un segnale di orgoglio e resilienza.

Il Marsala entrerà in campo nel suo stadio con la spinta del pubblico che lo sostiene in massa, la cornice di casa deve diventare un vantaggio concreto anche se il match di centro settimana non preludono mai alle presenze domenicali sugli spalti. Gli uomini di Mister Filippo Chinnici hanno più volte dimostrato momenti di solidità difensiva e di capacità offensiva, e l’importante in questa sfida sarà saper gestire la pressione e l’attesa, senza farsi sopraffare dall’importanza della posta in palio.

La tifoseria del Marsala – da sempre appassionata, calorosa e partecipe – oggi ha un ruolo fondamentale: creare l’atmosfera giusta, spingere i propri beniamini dall’inizio alla fine, trasformando lo stadio in una vera “bolgia sportiva”. Per il Castellammare, invece, la prova è doppia: non solo contro l’avversario, ma contro il fattore esterno, il pubblico, il fattore campo.

Previsioni e aspettative. Oggi non si gioca solamente per passare un turno: si gioca per alimentare un sogno.



