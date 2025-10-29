Sezioni
Sport

» Calcio
29/10/2025 11:00:00

Marsala: niente biglietti per trapanesi ed ericini per la partita con l'Accademia Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/marsala-niente-biglietti-per-trapanesi-ed-ericini-per-la-partita-con-l-accademia-trapani-450.jpg

Con riferimento alla gara di calcio Marsala 1912 – Accademia Trapani, in programma domenica 2 novembre allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” e valida per la Coppa Italia Eccellenza Sicilia, l’Amministrazione comunale di Marsala informa la cittadinanza sulle disposizioni di sicurezza adottate.

 

Il prefetto Daniela Lupo, con apposito decreto, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Trapani ed Erice. La misura si è resa necessaria in quanto, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato evidenziato come la partita presenti elevatissimi profili di rischio, con la possibilità che la trasferta dei sostenitori granata possa dar luogo a turbative dell’ordine pubblico.

 

L’Amministrazione comunale invita pertanto i tifosi e la cittadinanza a rispettare le disposizioni e a seguire eventuali aggiornamenti sulle modalità di accesso allo stadio.









