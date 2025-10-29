Pugni in faccia per rubare le collane: arrestato rapinatore seriale

29/10/2025 14:58:00

Rapine brutali, con pugni in faccia alle vittime per strappar loro la collana d’oro dal collo. È finita la corsa del rapinatore seriale che aveva terrorizzato Catania durante l’estate.

Gli agenti della Squadra Mobile, sezione “Falchi”, su delega della Procura etnea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne catanese, ritenuto gravemente indiziato di due rapine aggravate commesse nel mese di luglio.

Il primo colpo è avvenuto ai danni di una donna che, ferma al volante in prossimità di un incrocio, è stata affiancata da due persone in moto. Approfittando del finestrino abbassato, uno dei rapinatori l’ha colpita con pugni al volto e le ha strappato la collana d’oro, fuggendo subito dopo.

Pochi giorni dopo, un’altra donna è stata aggredita con lo stesso metodo: la strada le è stata sbarrata da uno scooter e il passeggero le ha strappato la collana con un gesto fulmineo.

Le indagini della Polizia, condotte dalla IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – Sezione Falchi, hanno permesso di chiudere il cerchio grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime.

Raccolti elementi sufficienti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare.

Il 38enne si trova ora detenuto nel carcere di Piazza Lanza.



