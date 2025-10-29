29 Ottobre: uragano Melissa, Israele bombarda Gaza, Lukoil vende, accordo Usa - Giappone

E' il 29 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• L’uragano Melissa ha già fatto sette morti. Al momento si sta allontanado dalla Giamaica (dove è stato il più forte mai registrato) e si avvicina a Cuba • Hamas ha restituito i resti di un ostaggio attribuendoli alla persona sbagliata. In risposta, Netanyahu ha ordinato «un attacco massiccio» su Gaza, che ha già fatto 30 morti • Il colosso petrolifero russo Lukoil venderà i suoi asset esteri per far fronte alle sanzioni statunitensi • Trump e la premier giapponese Takaichi hanno trovato un accordo sulle terre rare • Gli Usa hanno attaccato 4 navi nel Pacifico e ucciso 14 narcos. Un senatore repubblicano ha detto che Maduro «ha i giorni contati» • Sull’Air Force One Trump ha detto che i rapporti con Musk sono migliorati • Il Texas ha fatto causa ai produttori del Tylenol perché avrebbero nascosto il rischio che il farmaco faccia venire l’autismo, come aveva insinuato Trump • Il cdm ha approvato il decreto per la sicurezza sul lavoro, che prevede tra le altre cose che non si possa fare alternanza scuola-lavoro in attività ad alto rischio
• OpenAi è confluita nella società a scopo di lucro OpenAi Group Pbc, controllata da Microsoft al 27 per cento • Amazon licenzierà 14 mila impiegati negli uffici di tutto il mondo, verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale • A Castelnuovo del Garda un uomo ha ucciso a coltellate l’ex compagna. Si era liberato del braccialetto elettronico che era obbligato a portare • A Ventimiglia un bangladese si è suicidato dopo essere stato licenziato da un negozio gestito da cinesi • Nel mantovano un agricoltore di 23 anni è morto maneggiando un argano nelle sue tenute • A San Benedetto del Tronto un operaio è morto cadendo dal cestello sul quale si trovava per potare degli alberi • Poco lontano da Appiano Gentile il secondo portiere dell’Inter ha investito e ucciso un anziano in carrozzina • Al largo della Libia sono morte 18 persone nel naufragio di una barca di migranti • Nelle favelas di Rio de Janeiro sono morti 60 criminali e 4 agenti nel corso di un’operazione di polizia • La figlia minore di Brigitte Macron ha testimoniato in tribunale nel processo sulle molestie online alla madre, che le avrebbero causato una «degradazione della salute» • La Procura ha deciso che Turetta andrà in appello. Ha già preso l’ergastolo, ma si vuole ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking • Oggi si vota in Olanda • Bill Gates ha detto che bisogna usare toni meno apocalittici quando si parla di cambiamento climatico • La presidente della Bce Lagarde ha visitato il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. Ha notato che i prezzi «sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa» • Orbán ha parlato per un’ora con Salvini, che lo ha invitato all’inaugurazione dei lavori per il ponte sullo Stretto • Il tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano sul caso Almasri • Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro l’anziana che si era sentita truffata per aver acquistato il suo pandoro con zucchero rosa nella convinzione di fare beneficenza • A San Giuseppe Vesuviano sono stati appesi finti manifesti funebri con scritto «il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni». A Crotone il il sindaco ha aggredito un consigliere comunale e poi si è dimesso • Un tribunale di Istanbul ha stabilito che un uomo dovrà versare all’ex moglie 240 euro ogni tre mesi per il mantenimento dei gatti • A Parigi Alcaraz è stato eliminato al primo turno da Norrie • Totti ha detto che se Spalletti verrà preso come nuovo allenatore «la Juventus farebbe un grande acquisto» • La figlia di Emanuele Filiberto debutterà come attrice da protagonista in un film francese • Sono morti il generale Franco Angioni (92 anni), il fotografo napoletano Mimmo Jodice (91), l’ex calciatore della Salernitana Carlo Ricchetti (55)
Titoli Corriere della Sera: Raid su Gaza, tregua in bilico la Repubblica: Gaza, tornano le bombe La Stampa: Inferno a Gaza, torna la guerra Il Sole 24 Ore: Piazza Affari, profitti in frenata Avvenire: La tregua spezzata Il Messaggero: Lavoro, stretta sulla sicurezza Il Giornale: Italiani pagati da Mosca / Poi Crosetto frena Leggo: Gaza, la tregua è già finita Qn: Israele bombarda Gaza / Tregua sempre più fragile Il Fatto: Israele ri-bombarda Gaza / e ne prende un altro pezzo Libero: Comunisti e antisemiti La Verità: Prodi tira i capelli pure alla Schlein Il Mattino: Pil e lavoro, la spinta del Sud il Quotidiano del Sud: «La Russia corrompe / insospettabili in Italia» il manifesto: Ritorno a bomba Domani: Gaza, Netanyahu attacca Hamas / Furia e bombe dopo il caos ostaggi
