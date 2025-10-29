29 Ottobre: uragano Melissa, Israele bombarda Gaza, Lukoil vende, accordo Usa - Giappone

29/10/2025 07:01:00

E' il 29 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’uragano Melissa ha già fatto sette morti. Al momento si sta allontanado dalla Giamaica (dove è stato il più forte mai registrato) e si avvicina a Cuba

• Hamas ha restituito i resti di un ostaggio attribuendoli alla persona sbagliata. In risposta, Netanyahu ha ordinato «un attacco massiccio» su Gaza, che ha già fatto 30 morti

• Il colosso petrolifero russo Lukoil venderà i suoi asset esteri per far fronte alle sanzioni statunitensi

• Trump e la premier giapponese Takaichi hanno trovato un accordo sulle terre rare

• Gli Usa hanno attaccato 4 navi nel Pacifico e ucciso 14 narcos. Un senatore repubblicano ha detto che Maduro «ha i giorni contati»

• Sull’Air Force One Trump ha detto che i rapporti con Musk sono migliorati

• Il Texas ha fatto causa ai produttori del Tylenol perché avrebbero nascosto il rischio che il farmaco faccia venire l’autismo, come aveva insinuato Trump

• Il cdm ha approvato il decreto per la sicurezza sul lavoro, che prevede tra le altre cose che non si possa fare alternanza scuola-lavoro in attività ad alto rischio



• OpenAi è confluita nella società a scopo di lucro OpenAi Group Pbc, controllata da Microsoft al 27 per cento

• Amazon licenzierà 14 mila impiegati negli uffici di tutto il mondo, verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale

• A Castelnuovo del Garda un uomo ha ucciso a coltellate l’ex compagna. Si era liberato del braccialetto elettronico che era obbligato a portare

• A Ventimiglia un bangladese si è suicidato dopo essere stato licenziato da un negozio gestito da cinesi

• Nel mantovano un agricoltore di 23 anni è morto maneggiando un argano nelle sue tenute

• A San Benedetto del Tronto un operaio è morto cadendo dal cestello sul quale si trovava per potare degli alberi

• Poco lontano da Appiano Gentile il secondo portiere dell’Inter ha investito e ucciso un anziano in carrozzina

• Al largo della Libia sono morte 18 persone nel naufragio di una barca di migranti

• Nelle favelas di Rio de Janeiro sono morti 60 criminali e 4 agenti nel corso di un’operazione di polizia

• La figlia minore di Brigitte Macron ha testimoniato in tribunale nel processo sulle molestie online alla madre, che le avrebbero causato una «degradazione della salute»

• La Procura ha deciso che Turetta andrà in appello. Ha già preso l’ergastolo, ma si vuole ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking

• Oggi si vota in Olanda

• Bill Gates ha detto che bisogna usare toni meno apocalittici quando si parla di cambiamento climatico

• La presidente della Bce Lagarde ha visitato il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. Ha notato che i prezzi «sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa»

• Orbán ha parlato per un’ora con Salvini, che lo ha invitato all’inaugurazione dei lavori per il ponte sullo Stretto

• Il tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano sul caso Almasri

• Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro l’anziana che si era sentita truffata per aver acquistato il suo pandoro con zucchero rosa nella convinzione di fare beneficenza

• A San Giuseppe Vesuviano sono stati appesi finti manifesti funebri con scritto «il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni». A Crotone il il sindaco ha aggredito un consigliere comunale e poi si è dimesso

• Un tribunale di Istanbul ha stabilito che un uomo dovrà versare all’ex moglie 240 euro ogni tre mesi per il mantenimento dei gatti

• A Parigi Alcaraz è stato eliminato al primo turno da Norrie

• Totti ha detto che se Spalletti verrà preso come nuovo allenatore «la Juventus farebbe un grande acquisto»

• La figlia di Emanuele Filiberto debutterà come attrice da protagonista in un film francese

• Sono morti il generale Franco Angioni (92 anni), il fotografo napoletano Mimmo Jodice (91), l’ex calciatore della Salernitana Carlo Ricchetti (55)



Titoli

Corriere della Sera: Raid su Gaza, tregua in bilico

la Repubblica: Gaza, tornano le bombe

La Stampa: Inferno a Gaza, torna la guerra

Il Sole 24 Ore: Piazza Affari, profitti in frenata

Avvenire: La tregua spezzata

Il Messaggero: Lavoro, stretta sulla sicurezza

Il Giornale: Italiani pagati da Mosca / Poi Crosetto frena

Leggo: Gaza, la tregua è già finita

Qn: Israele bombarda Gaza / Tregua sempre più fragile

Il Fatto: Israele ri-bombarda Gaza / e ne prende un altro pezzo

Libero: Comunisti e antisemiti

La Verità: Prodi tira i capelli pure alla Schlein

Il Mattino: Pil e lavoro, la spinta del Sud

il Quotidiano del Sud: «La Russia corrompe / insospettabili in Italia»

il manifesto: Ritorno a bomba

Domani: Gaza, Netanyahu attacca Hamas / Furia e bombe dopo il caos ostaggi



