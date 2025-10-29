Alcamo Bene Comune rinnova il direttivo: Caterina Camarda è la neo presidente

29/10/2025 08:00:00

Rinnovamento ai vertici di ABC - Alcamo Bene Comune. L’assemblea dei tesserati si è riunita domenica 26 ottobre per procedere al rinnovo parziale del direttivo, resosi necessario dopo le dimissioni di Lidia Stellino ed Edoardo Provenzano.

Nel corso dell’incontro sono state elette due nuove componenti, Caterina Camarda e Donatella Bonanno. Successivamente, il consiglio direttivo ha provveduto alla distribuzione delle cariche interne, nominando Caterina Camarda presidente — in sostituzione di Vincenzo Pipitone — e Donatella Bonanno vicepresidente.

Il movimento ha espresso gratitudine verso i membri uscenti per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro alla nuova presidente e alla sua vice. “Il loro impegno – sottolinea ABC – sarà fondamentale per rafforzare il progetto civico e partecipativo che da sempre caratterizza il nostro movimento”.



