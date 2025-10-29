L'Asp di Trapani: "Salvo Bella non è stato mai lasciato da solo"

29/10/2025 12:33:00

La direzione dell’ASP di Trapani, in merito al caso sollevato da Salvo Bella, paziente oncologico in attesa di esame diagnostico, precisa che "non è mai stato lasciato da solo".



I vertici dell’ASP fanno sapere alla redazione di Tp24, che ha approfondito il caso, che Bella aveva una prescrizione datata 17 ottobre 2025, con codice di priorità D prestazione strumentale, quindi 60 giorni, pertanto da erogare entro il 17 dicembre 2025.



In data 22 ottobre, è stato chiamato telefonicamente dall’Azienda sanitaria, perché il paziente Bella aveva dimenticato di chiudere la prenotazione on line alla quale aveva dato avvio e che era rimasta quindi aperta.

Tuttavia l’ASP, che rimane attenta e vicina ai bisogni dei pazienti, ha provveduto a inserire il paziente in percorso di garanzia, avvertendo e comunicandolo a mezzo pec.

Bella avrà la prestazione come da prescrizione medica entro il tempo della priorità che lo stesso medico ha indicato, cioè 60 giorni.

Qui l'intervista che Bella aveva rilasciato alla nostra redazione:



