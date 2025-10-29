Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
29/10/2025 12:33:00

L'Asp di Trapani: "Salvo Bella non è stato mai lasciato da solo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761737760-0-l-asp-di-trapani-salvo-bella-non-e-stato-mai-lasciato-da-solo.jpg

La direzione dell’ASP di Trapani, in merito al caso sollevato da Salvo Bella, paziente oncologico in attesa di esame diagnostico, precisa che "non è mai stato lasciato da solo".


I vertici dell’ASP fanno sapere  alla redazione di Tp24, che ha approfondito il caso, che Bella aveva una prescrizione datata 17 ottobre 2025, con codice di priorità  D prestazione strumentale, quindi 60 giorni, pertanto da erogare entro il 17 dicembre 2025. 


In data 22 ottobre, è stato chiamato  telefonicamente dall’Azienda sanitaria, perché il paziente Bella aveva dimenticato di chiudere la prenotazione on line alla quale aveva dato avvio e che era rimasta quindi aperta.
Tuttavia l’ASP, che rimane attenta e vicina ai bisogni dei pazienti, ha  provveduto a inserire il paziente in percorso di garanzia, avvertendo e comunicandolo a  mezzo pec.
Bella avrà la prestazione come da prescrizione medica entro il tempo della priorità che lo stesso medico ha indicato, cioè 60 giorni.

 

Qui l'intervista che Bella aveva rilasciato alla nostra redazione:









Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025