Trapani, raccolta firme per intitolare uno spazio pubblico al prof. Melchiorre Sanci

Il Moica "Gruppo Erice Studi Storici” e il Gruppo amicale “Spes ultima Dea”, con il sostegno delle figlie del professore Melchiorre Sanci, Rosa e Maria Antonietta Sanci, hanno promosso una raccolta firme per chiedere al Comune di Trapani di intitolare una via o una piazza cittadina alla memoria dell’indimenticato docente di Latino e Greco del Liceo “Leonardo Ximenes” di Trapani, insigne latinista e figura di rilievo nella vita culturale trapanese.



L’iniziativa vuole rendere omaggio ad un uomo di profonda cultura e umanità, ricordato con affetto e stima da generazioni di studenti e colleghi. La consegna ufficiale delle firme raccolte avverrà nel corso di un evento pubblico, organizzato per l'occasione, che si terrà mercoledì 30 ottobre 2025 alle ore 17.30, presso l’Aula “Sodano” di Palazzo D'Alì, sede del Municipio di Trapani.



Durante l’incontro saranno ripercorsi i momenti più significativi della vita e dell’attività del professore Sanci, con interventi e testimonianze di ex studenti, colleghi e personalità del mondo culturale.

Con questa iniziativa, i promotori intendono mantenere viva la memoria di un insegnante che ha lasciato un segno profondo nella formazione e nella crescita culturale della comunità trapanese.





