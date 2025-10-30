Studenti di Marsala in Turchia per un progetto Erasmus sulla sostenibilità ambientale 

30/10/2025 15:19:00

Si è svolta ad Afyoncarahisar, in Turchia, dal 20 al 24 ottobre 2025, la sesta e ultima mobilità del progetto Erasmus+ KA220 “Green Actions for a New Sustainable and Inclusive European Citizenship”, iniziativa dedicata alla promozione della cittadinanza europea sostenibile e inclusiva.



A rappresentare l’Italia, l’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, con una delegazione composta da tre docenti e due studenti, che hanno preso parte alle attività insieme ai partner provenienti da Portogallo, Spagna, Turchia, Romania e Lituania.

La scuola ospitante, il Suleyman Demirel Fen Lisesi di Afyoncarahisar, ha offerto una ricca serie di esperienze pratiche e formative: dalla mostra eco-fotografica alla banca dei semi, dalla creazione di seed bombs ai laboratori sull’olioestrazione, sulla produzione di saponi naturali e tisane, fino ai workshop dedicati alla tecnica emu e alla realizzazione dei tradizionali tappeti kilim. Tutte attività finalizzate a sviluppare consapevolezza ambientale, competenze ecologiche e uno spirito di cooperazione interculturale. Il Dirigente scolastico e la coordinatrice Nuray Sariboğa Alagöz, insieme ai docenti turchi, hanno accolto con grande calore le delegazioni partecipanti, rendendo l’esperienza non solo formativa ma anche profondamente umana. A loro va il nostro più sentito ed affettuoso ringraziamento, per aver reso l’esperienza altamente formativa e pienamente inclusiva.



La mobilità ad Afyoncarahisar ha segnato la conclusione di un percorso intenso e ricco di scambi, durante il quale la collaborazione tra sei scuole europee ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educativa internazionale, attenta all’ambiente, all’inclusione e alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti. “Ancora una volta – hanno sottolineato i partecipanti – la cooperazione tra persone di diversa nazionalità e cultura si è rivelata un’occasione di crescita educativa, culturale e didattica, nel pieno spirito del programma Erasmus.”



