Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
30/10/2025 15:19:00

Studenti di Marsala in Turchia per un progetto Erasmus sulla sostenibilità ambientale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/studenti-di-marsala-in-turchia-per-un-progetto-erasmus-sulla-sostenibilita-ambientale-450.jpg

Si è svolta ad Afyoncarahisar, in Turchia, dal 20 al 24 ottobre 2025, la sesta e ultima mobilità del progetto Erasmus+ KA220 “Green Actions for a New Sustainable and Inclusive European Citizenship”, iniziativa dedicata alla promozione della cittadinanza europea sostenibile e inclusiva.


A rappresentare l’Italia, l’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, con una delegazione composta da tre docenti e due studenti, che hanno preso parte alle attività insieme ai partner provenienti da Portogallo, Spagna, Turchia, Romania e Lituania.
La scuola ospitante, il Suleyman Demirel Fen Lisesi di Afyoncarahisar, ha offerto una ricca serie di esperienze pratiche e formative: dalla mostra eco-fotografica alla banca dei semi, dalla creazione di seed bombs ai laboratori sull’olioestrazione, sulla produzione di saponi naturali e tisane, fino ai workshop dedicati alla tecnica emu e alla realizzazione dei tradizionali tappeti kilim. Tutte attività finalizzate a sviluppare consapevolezza ambientale, competenze ecologiche e uno spirito di cooperazione interculturale. Il Dirigente scolastico e la coordinatrice Nuray Sariboğa Alagöz, insieme ai docenti turchi, hanno accolto con grande calore le delegazioni partecipanti, rendendo l’esperienza non solo formativa ma anche profondamente umana. A loro va il nostro più sentito ed affettuoso  ringraziamento, per aver reso l’esperienza altamente formativa e pienamente inclusiva. 


La mobilità ad  Afyoncarahisar ha segnato la conclusione di un percorso intenso e ricco di scambi, durante il quale la collaborazione tra sei scuole europee ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educativa internazionale, attenta all’ambiente, all’inclusione e alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti. “Ancora una volta – hanno sottolineato i partecipanti – la cooperazione tra persone di diversa nazionalità e cultura si è rivelata un’occasione di crescita educativa, culturale e didattica, nel pieno spirito del programma Erasmus.”

 









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)