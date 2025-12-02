Marsala: al Liceo Scientifico laboratorio di economia circolare per le prime classi

02/12/2025 15:30:00

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, gli studenti delle classi prime del Liceo Ruggieri hanno preso parte a un laboratorio dedicato all’economia circolare e alla gestione sostenibile dei materiali di scarto. Un incontro pensato per mostrare come le scelte di ogni giorno — dalla raccolta differenziata al riuso — possano incidere concretamente sulla tutela dell’ambiente.

Al centro della mattinata, il funzionamento di una filiera virtuosa che a Marsala è già realtà. La Sarco S.r.l., impianto leader in Sicilia nel trattamento del vetro e dei metalli, trasforma gli scarti in materie prime seconde che rientrano nei cicli produttivi senza dover ricorrere a nuove estrazioni. Il circuito si completa a pochi chilometri di distanza, con la O-I Italy Spa, unica vetreria dell’isola, che utilizza il rottame “pronto al forno” fornito da Sarco per produrre nuove bottiglie destinate soprattutto alle aziende vitivinicole. Un modello di economia circolare “di vicinato” che riduce trasporti, emissioni e sprechi.

Spazio anche al tema dell’inquinamento da plastica, grazie all’intervento dell’associazione Plastic Free, da anni impegnata in attività di sensibilizzazione e pulizia di spiagge, boschi e aree urbane. Gli esperti hanno ricordato alcuni numeri che restano drammatici: più di 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nell’ambiente, con conseguenze gravi per ecosistemi e salute umana. Da qui l’appello a cambiare abitudini prima che il problema diventi irreversibile.

Attenta e partecipe la risposta degli studenti. A guidare l’incontro, con evidente coinvolgimento anche personale, due ex alunni del Ruggieri: l’ingegnere Giulio Crimi, responsabile provinciale Plastic Free, e il dottor Marco Catalano, Sustainability Project Manager di Sarco. Un modo per mostrare ai ragazzi che la tutela dell’ambiente passa anche dalle competenze costruite, un giorno dopo l’altro, proprio sui banchi della loro scuola.

Cyberbullismo e sicurezza informatica: il “Da Vinci-Torre” incontra la Polizia Postale

Proseguono all’Istituto “Da Vinci–Torre” le attività dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Mercoledì 3 dicembre 2025 si terranno due incontri formativi rivolti alle classi quarte dell’ITI e alle classi terze e quarte dell’ITTL, con la partecipazione del personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trapani.

L’obiettivo è promuovere tra gli studenti un uso consapevole della rete, fornendo strumenti per riconoscere i comportamenti a rischio e prevenire fenomeni sempre più diffusi tra i giovani. «Educare alla cittadinanza digitale significa proteggere il futuro dei nostri ragazzi – spiega la dirigente scolastica, professoressa Vita D’Amico –. La consapevolezza è il primo vero strumento di sicurezza».

Il programma della giornata prevede: ore 8:30 – incontro riservato alle classi quarte dell’ITI; ore 10:45 – incontro per le classi terze e quarte dell’ITTL. Saranno presenti anche la professoressa Anna Maria Rivilli, referente d’Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, la professoressa Anna Maria De Blasi e il professor Andrea Favata, componenti della commissione dedicata.

L’Istituto ricorda inoltre che sul sito scolastico è attiva una sezione informativa interamente dedicata al tema, con materiali, linee guida e contatti utili per studenti e famiglie.

Con questa iniziativa il “Da Vinci-Torre” rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, della legalità e della sicurezza digitale, oggi più che mai parte integrante della crescita dei cittadini di domani.



