Per università e lavoro. Le scuole migliori in provincia di Trapani secondo Eduscopio 

Scegliere la scuola superiore non è semplice, soprattutto quando si deve decidere quale percorso prepari meglio all’università o al mondo del lavoro. Anche quest’anno la Fondazione Agnelli prova a fare chiarezza con Eduscopio, la ricerca che analizza i risultati dei diplomati dopo la maturità per capire se il percorso svolto a scuola offre basi solide per il passo successivo.

Per l’edizione 2025 sono stati esaminati i dati di 1,355 milioni di diplomati di 8.150 scuole italiane, distribuiti su tre anni scolastici. Quest’anno, per la prima volta, vengono confrontati anche i risultati dei percorsi quadriennali, che mostrano performance leggermente inferiori al primo anno universitario rispetto ai tradizionali quinquennali.

Eduscopio utilizza due indicatori principali:

• Indice FGA, che combina media dei voti e crediti accumulati al primo anno di università;

• Indice di occupazione, che misura quanti diplomati trovano un lavoro significativo entro due anni e quanto è coerente con gli studi svolti.

Per garantire confronti equilibrati, Eduscopio paragona sempre scuole dello stesso tipo e all’interno dello stesso territorio.

UNIVERSITÀ – Le scuole della provincia di Trapani

Per quanto riguarda la preparazione universitaria, Eduscopio considera licei e tecnici che mandano almeno un terzo dei diplomati all’università.

Ecco le scuole della provincia di Trapani che, nei rispettivi indirizzi, ottengono l’Indice FGA più alto.

Liceo Classico – D’Aguirre Alighieri (Salemi)

Con un Indice FGA di 73,83, il D’Aguirre è la scuola con i risultati migliori tra i classici della provincia. L’86% degli studenti che si immatricolano supera il primo anno universitario, un dato significativamente più alto della media regionale. Le scelte universitarie si concentrano soprattutto nell’area umanistica, con una forte presenza di iscritti all’Università di Palermo. Un liceo con dimensioni contenute e risultati stabili nel tempo.

Liceo Scientifico – Adria Ballatore (Mazara del Vallo)

Tra gli scientifici, secondo Eduscopio il punteggio più alto va all’Adria–Ballatore, che raggiunge un Indice FGA di 77,15, uno dei valori più elevati nel territorio. L’81% degli immatricolati supera il primo anno. Le destinazioni universitarie più scelte sono le aree tecnica, scientifica ed economico-statistica. Anche qui prevale l’Università di Palermo, affiancata da atenei del Centro-Nord.

Liceo delle Scienze Umane – Pascasino Giovanni XXIII (Marsala)

Per l’indirizzo Scienze Umane il miglior risultato provinciale è quello del Pascasino–Giovanni XXIII, con un FGA di 64,30. Il 51% degli studenti supera il primo anno universitario. La maggior parte si iscrive a percorsi umanistici, sociali e pedagogici, con un buon numero di studenti diretti verso Palermo.

Liceo Linguistico – Vito Fazio Allmayer (Alcamo)

Tra i linguistici, l’Allmayer di Alcamo ottiene un Indice FGA di 67,74. Il 73% degli studenti che proseguono all’università supera il primo anno, un dato superiore alla media regionale. Le scelte prevalenti restano quelle umanistiche, linguistiche e sociali.

Istituto Tecnico Economico – Girolamo Caruso (Alcamo)

Nel settore tecnico-economico, Eduscopio attribuisce il punteggio più alto al Caruso di Alcamo con un FGA di 55,03. Il 41% degli immatricolati supera il primo anno universitario. Molti studenti scelgono economia, giurisprudenza e percorsi di area amministrativa.

Istituto Tecnico Tecnologico – Piersanti Mattarella (Alcamo)

Per l’indirizzo tecnologico, il miglior punteggio provinciale è quello del Piersanti Mattarella, che ottiene un Indice FGA di 62,49. Il 36% supera il primo anno, con scelte universitarie che spaziano soprattutto tra area sanitaria, scientifica e tecnologica.

LAVORO – Le scuole che inseriscono di più nel territorio

Per la parte dedicata al lavoro Eduscopio guarda soprattutto a quante persone trovano un impiego entro due anni, alla stabilità del contratto e alla coerenza con gli studi.

Di seguito riportiamo gli istituti tecnici e professionali della provincia di Trapani che, nei rispettivi indirizzi, ottengono l’indice di occupazione più alto.

Tecnico Economico – Calvino Amico (Trapani)

Con un indice di occupazione del 45%, il Calvino–Amico è la scuola tecnico-economica con esiti lavorativi più elevati nella provincia. In media servono 221 giorni per ottenere il primo contratto significativo e la distanza dal luogo di lavoro è di circa 10 km. La coerenza tra studi e impiego è del 34%.

Tecnico Tecnologico – Giovanni XXIII Cosentino (Marsala)

Per l’indirizzo tecnologico, l’istituto con il tasso più alto è il Giovanni XXIII–Cosentino, che raggiunge un indice di occupazione del 52%. Il primo lavoro arriva dopo circa 205 giorni e in media a soli 3 km da casa. Quasi metà dei diplomati ottiene un contratto stabile entro due anni.

Professionale Servizi – Florio (Erice)

Nel settore dei servizi professionali, il risultato più alto è quello del Florio di Erice, con un indice di occupazione del 42%. I diplomati trovano lavoro mediamente dopo 216 giorni. Molto buono il valore relativo alla coerenza tra percorso di studi e impiego (64,8%), uno dei più alti nel comparto.

Professionale Industria e Artigianato – Piersanti Mattarella (Castellammare del Golfo)

Tra gli istituti ad indirizzo industria e artigianato, il risultato migliore è quello del Piersanti Mattarella, con un indice di occupazione del 50%. Il primo contratto arriva dopo 256 giorni e metà dei diplomati ottiene un contratto permanente entro due anni. Anche la coerenza con gli studi raggiunge il 50%.





