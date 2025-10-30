Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
30/10/2025 11:18:00

Lavoratori ASU: Chinnici (PD): "Dopo anni di attese, si chiude una pagina di precariato"

"Dopo anni di attese e promesse, si appresta finalmente a chiudersi una lunga e sofferta pagina di precariato". Così Valentina Chinnici, vice presidente della Commissione Lavoro dell'Assemblea Regionale Siciliana, commenta l'esito positivo dell'audizione di stamattina con i vertici della SAS e tutti i sindacati, che sancisce l'imminente stabilizzazione degli ASU del comparto Beni Culturali.


"L'incontro di oggi – prosegue Chinnici – ha finalmente dato ai lavoratori tempi certi e un impegno concreto, trasformando le parole in fatti. Questo risultato restituisce dignità a donne e uomini che, nonostante l'insicurezza, hanno sempre servito con dedizione il nostro patrimonio culturale. È un traguardo di civiltà per tutta la Regione".
La vice presidente pone però l'accento sul fatto che questo successo non deve essere un punto di arrivo, ma un precedente da seguire. "Altre pagine di precariato restano aperte in altri settori strategici. La Regione Siciliana è a corto di personale in ambiti cruciali per lo sviluppo, e questa carenza minaccia i servizi ai cittadini e frena la crescita. L'esito di oggi dimostra che risolvere le vertenze è possibile e deve spronarci ad agire con la stessa determinazione per chiudere le altre vertenze in sospeso".
"L'impegno della Commissione Lavoro – conclude Chinnici – sarà proprio questo: vigilare sulla conclusione di questo percorso per gli ASU e sollecitare una programmazione di stabilizzazione del personale che ponga fine all'emergenza cronica dei Comuni, assumendo personale stabile e qualificato. È l'unica strada per avere una Regione più efficiente e sanare una patologia del sistema Sicilia, che lede da decenni i diritti di migliaia di lavoratori".









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)