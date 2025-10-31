Sezioni
31/10/2025 16:45:00

Marsala, Ognissanti e Defunti:  ecco come cambia la circolazione vicino al Cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761925598-0-marsala-ognissanti-e-defunti-ecco-come-cambia-la-circolazione-vicino-al-cimitero.jpg

In vista delle giornate dell’1 e 2 novembre, dedicate rispettivamente alla Festività di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei Defunti, il Comando di Polizia Municipale di Marsala ha disposto alcune modifiche alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza e agevolare il flusso verso il Cimitero Urbano.

 

Mentre è in corso il completamento della pulizia straordinaria dell’area cimiteriale, dalle ore 7 alle 18 dei due giorni di festa sarà in vigore l’inversione del senso di marcia in via Messina e nel tratto di via Aspromonte. Inoltre, dalle 6 alle 18, diventa a senso unico la via Itria (da Piazza Sant’Agostino a via Libertà), così come le vie Gambini e Selinunte (nel tratto direzionale via Gambini/Piazza Sant’Agostino).

Sempre negli stessi orari, scatteranno anche divieti di sosta con rimozione forzata in diverse strade e spazi limitrofi al Cimitero Urbano, come indicato nell’ordinanza n. 672/2025, firmata dal comandante Giuseppe D’Alessandro.

 

Particolare attenzione è riservata a disabili, anziani e persone con difficoltà motorie: tre corsie del Piazzale Ugo Foscolo e gli stalli di Piazzale Santa Rita (ingresso secondario) saranno riservati alla loro sosta. Gli operatori sul posto potranno limitare gli accessi in caso di esaurimento degli spazi disponibili.

 

                                                                                                                                     ****

La TAV conquista lo Scudetto Tricolore nel Tiro a Volo: ricevuti in Comune gli atleti

 La Tav Marsala, fresca vincitrice del Campionato Nazionale di Tiro a Volo per Società – terza categoria di Fossa Olimpica - è stata accolta a Palazzo Comunale di Marsala.

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Gaspare Di Girolamo hanno accolto e premiato gli atleti protagonisti della storica impresa, guidati dal capitano Ivan Anastasi. Fanno parte della squadra anche Vincenzo Foderà (fondatore del sodalizio), Nicolò Francesco Anastasi, Piero Costanzo, Renato Pumilia e Nicolò Falsitta.

«La conquista dello Scudetto Tricolore – ha dichiarato l’assessore Di Girolamo – premia una società che lavora con serietà e passione, e che inseguiva da tempo questo importante traguardo».

Un riconoscimento che porta in alto il nome di Marsala nel panorama nazionale del tiro a volo e che conferma la vitalità sportiva della città anche nelle discipline meno mediatiche ma di grande tradizione.









