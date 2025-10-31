Marsala, Ognissanti e Defunti:  ecco come cambia la circolazione vicino al Cimitero

31/10/2025 16:45:00

In vista delle giornate dell’1 e 2 novembre, dedicate rispettivamente alla Festività di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei Defunti, il Comando di Polizia Municipale di Marsala ha disposto alcune modifiche alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza e agevolare il flusso verso il Cimitero Urbano.

Mentre è in corso il completamento della pulizia straordinaria dell’area cimiteriale, dalle ore 7 alle 18 dei due giorni di festa sarà in vigore l’inversione del senso di marcia in via Messina e nel tratto di via Aspromonte. Inoltre, dalle 6 alle 18, diventa a senso unico la via Itria (da Piazza Sant’Agostino a via Libertà), così come le vie Gambini e Selinunte (nel tratto direzionale via Gambini/Piazza Sant’Agostino).

Sempre negli stessi orari, scatteranno anche divieti di sosta con rimozione forzata in diverse strade e spazi limitrofi al Cimitero Urbano, come indicato nell’ordinanza n. 672/2025, firmata dal comandante Giuseppe D’Alessandro.

Particolare attenzione è riservata a disabili, anziani e persone con difficoltà motorie: tre corsie del Piazzale Ugo Foscolo e gli stalli di Piazzale Santa Rita (ingresso secondario) saranno riservati alla loro sosta. Gli operatori sul posto potranno limitare gli accessi in caso di esaurimento degli spazi disponibili.

La TAV conquista lo Scudetto Tricolore nel Tiro a Volo: ricevuti in Comune gli atleti

La Tav Marsala, fresca vincitrice del Campionato Nazionale di Tiro a Volo per Società – terza categoria di Fossa Olimpica - è stata accolta a Palazzo Comunale di Marsala.

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Gaspare Di Girolamo hanno accolto e premiato gli atleti protagonisti della storica impresa, guidati dal capitano Ivan Anastasi. Fanno parte della squadra anche Vincenzo Foderà (fondatore del sodalizio), Nicolò Francesco Anastasi, Piero Costanzo, Renato Pumilia e Nicolò Falsitta.

«La conquista dello Scudetto Tricolore – ha dichiarato l’assessore Di Girolamo – premia una società che lavora con serietà e passione, e che inseguiva da tempo questo importante traguardo».

Un riconoscimento che porta in alto il nome di Marsala nel panorama nazionale del tiro a volo e che conferma la vitalità sportiva della città anche nelle discipline meno mediatiche ma di grande tradizione.



