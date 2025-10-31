Petrosino: Cimitero comunale pulito in vista delle Festività di Ognissanti e dei Defunti

31/10/2025 16:31:00

Il Cimitero comunale di Petrosino è stato interamente ripulito e messo in ordine in vista della Festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti.

Il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore ai Servizi cimiteriali Liliana Giordano hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli operai e dai servizi comunali.

«La cura del decoro e dell’ordine rappresenta un dovere nei confronti della memoria dei nostri cari» – sottolineano il sindaco e l’assessore.

«Abbiamo dedicato particolare attenzione alla pulizia e al decoro degli spazi – aggiungono –. È importante garantire alla comunità un luogo accogliente e dignitoso ogni giorno dell’anno, e ancor di più in occasione di queste ricorrenze così sentite. Ringraziamo il personale per l’impegno e invitiamo tutti i cittadini a collaborare mantenendo rispetto e cura per gli spazi comuni».



