Cronaca

» Lotta alla droga
31/10/2025 11:00:00

Droga e mafia, la lezione di Prefetto e Questore nelle scuole di Mazara e Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/1761904860-0-droga-e-mafia-la-lezione-di-prefetto-e-questore-nelle-scuole-di-mazara-e-castelvetrano.jpg

Si è tenuto, nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, rispettivamente presso l’istituto tecnico superiore “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo ed il Liceo Ginnasio Statale “G. Pantaleo” di Castelvetrano, il convegno dal tema “La droga alimenta la mafia” promosso dalla Questura di Trapani.


Le aule magne degli istituti hanno accolto studenti e docenti venuti a seguire con particolare interesse la spiegazione dei relatori sulla pericolosità delle droghe e sull’effetto distruttivo che queste possono avere sulla salute e sulla vita di chi le consuma.
 

Particolarmente significativi sono stati l’intervento del Dr. Antonio Pignataro, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Consulente presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, e le drammatiche parole degli ex tossicodipendenti, che hanno testimoniato la durezza e le trappole del mondo delle dipendenze da sostanze stupefacenti.
Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, nell’ambito dei vari saluti istituzionali che hanno preceduto gli autorevoli interventi dei relatori, ha spiegato ai ragazzi che la mafia detiene il monopolio della droga. “Acquistare una dose equivale ad alimentare la mafia”. Un messaggio forte, che richiama alla consapevolezza del legame tra droga e criminalità organizzata. Ha, inoltre, ribadito che i costanti servizi sul territorio garantiti dalla Questura di Trapani e dai Commissariati di P.S. distaccati hanno permesso di conseguire, nell’anno in corso, importanti risultati nel contrasto del fenomeno.
Il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, intervenuta al convegno, ha sottolineato l’importanza della coesione istituzionale e il ruolo delle componenti sociali nel contrasto alla diffusione delle droghe. 
Il Prefetto, nel suo intervento, ha richiamato alla riflessione sui valori di libertà e legalità come base fondamentale per costruire una società più consapevole e responsabile, sottolineando il ruolo dell’istruzione e dell’impegno educativo nella lotta alle dipendenze.
 



Lotta alla droga | 2025-10-30 11:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/salemi-in-auto-con-un-panetto-di-cocaina-250.jpg

Salemi, in auto con un panetto di cocaina

