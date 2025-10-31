Sanità. A Marsala il nuovo Punto Prelievi. L'Asp cerca medici per Pantelleria e Trapani

31/10/2025 06:00:00

È operativo a Marsala il nuovo Punto Prelievi all’interno della Casa della Comunità Hub Pilota, situata presso il Distretto Sanitario cittadino. Si tratta di un importante tassello nel percorso di riorganizzazione territoriale della sanità previsto dal DM 77/2022, con l’obiettivo di rendere i servizi sanitari più vicini ai cittadini e più facilmente accessibili.

Il servizio sarà attivo ogni lunedì, martedì e giovedì, e consentirà di effettuare prelievi ematochimici in un ambiente accogliente, sicuro e digitalmente connesso alle piattaforme aziendali. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa, semplificare i percorsi diagnostici e rafforzare la rete di continuità tra ospedale e territorio.

Le dichiarazioni

Il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ha sottolineato che “L’apertura del Punto Prelievi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio. È il frutto di una collaborazione costante tra servizi e professionisti che condividono la stessa visione: portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, semplificando i percorsi di accesso e cura.”



Sulla stessa linea, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Luca Fazio, e il Direttore del Distretto di Marsala, Cesare Ferrari, hanno sottolineato come il nuovo servizio rappresenti “Un passo in avanti nella costruzione di un modello organizzativo capace di valorizzare la collaborazione tra professionisti e la centralità del cittadino”.

Il nuovo Punto Prelievi si inserisce infatti in una più ampia strategia di presa in carico integrata, mirata a garantire un’assistenza sanitaria di prossimità, soprattutto per le persone più fragili o con difficoltà di mobilità.

Con questa attivazione, la Casa della Comunità di Marsala consolida il proprio ruolo di centro nevralgico della rete territoriale aziendale, un luogo dove salute, tecnologia e prossimità si incontrano per offrire una risposta concreta ai bisogni del territorio.



Chi può accedere

Al punto prelievi delle Case della Comunità può accedere qualsiasi cittadino con una richiesta medica, anche se l'accesso è pensato soprattutto per i cittadini fragili e con malattie croniche, secondo quanto previsto dal progetto del Servizio Sanitario Nazionale. Per usufruire del servizio, i cittadini possono prenotare le prestazioni tramite CUP.

Cercasi medici per Pantelleria e Trapani

L’ASP di Trapani ha indetto una procedura selettiva per la formulazione di una graduatoria biennale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con contratto di lavoro libero professionale, rivolto a Medici Specialisti, da destinare esclusivamente al P.O. di Pantelleria.

Le discipline indicate sono: Epidemiologica e Medicina Preventiva; Ginecologia ed Ostetricia; Ortopedia e Traumatologia.

C’è tempo invece fino alle ore 23:59 di lunedì 24 novembre 2025 per presentare le candidature per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa (U.O.C.) di: Anestesia e rianimazione a Trapani; Ostetricia e ginecologia a Trapani.



