Cultura

» Sociale
31/10/2025 18:04:00

UICI Trapani: Ignazio Grillo nuovo presidente della sezione di Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/uici-trapani-il-salemitano-ignazio-grillo-nuovo-presidente-territoriale-450.jpg

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani volta pagina e guarda al futuro con una nuova guida. Nel corso della riunione del Consiglio Sezionale, svoltasi lo scorso 28 ottobre, il Dott. Ignazio Grillo è stato eletto Presidente della Sezione di "Salemi", raccogliendo il testimone del compianto Antonio Struppa, scomparso un mese fa.

L’assemblea si è svolta in un clima di commozione, ma anche di profonda consapevolezza e desiderio di continuità. Grillo, figura giovane e stimata, da tempo attivo all’interno dell’UICI, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli e ha ribadito l’impegno a proseguire nel solco tracciato da Struppa, rinnovando al tempo stesso lo slancio dell’associazione sul territorio.

“Raccogliere la sua eredità significa portare avanti con responsabilità e passione i valori che Antonio ha sempre incarnato: solidarietà, partecipazione e impegno civile”, ha dichiarato il neo presidente durante il suo primo intervento ufficiale.

Nel corso della stessa riunione è stato annunciato anche l’ingresso in Consiglio del Dott. Antonino Rallo, socio UICI originario di Paceco, il cui contributo umano e professionale sarà prezioso per il rilancio delle attività sezionali.

A salutare e a congratularsi con il nuovo presidente e con tutto il Consiglio Sezionale sono intervenuti, in collegamento via Zoom, il Presidente Nazionale dell’UICI, Dott. Mario Barbuto, e la Vice Presidente Nazionale, Dott.ssa Linda Legname. Entrambi hanno espresso parole di vicinanza e incoraggiamento, sottolineando la fiducia della Presidenza Nazionale nella capacità della sezione trapanese di proseguire con impegno e coesione nel lavoro di tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti.

Con l’elezione di Ignazio Grillo, l’UICI di Trapani apre un nuovo capitolo della propria storia. Una storia che continua, nel segno della continuità e del rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per i soci e di consolidare la collaborazione con le istituzioni, le scuole e le realtà associative della provincia.

 

Franco Ciro Lo Re









