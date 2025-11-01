Basket femminile A2: l'Alcamo cade ad Alpo - Dixit Dominus contro l'arbitraggio

01/11/2025 20:58:00

Non basta la grinta e la determinazione della Sicily By Car GolfoBasket Woman per espugnare il campo dell’Ecodent Alpo. Le padrone di casa si impongono per 65-51 al termine di una gara in cui la formazione siciliana, pur rimanendo in scia per larghi tratti, paga le basse percentuali al tiro da tre e una gestione arbitrale che ha inciso sul ritmo e sulla fluidità della partita. Le ragazze di coach Ferrara hanno tenuto il campo con personalità, reagendo a ogni tentativo di fuga delle venete e restando in partita fino alla fine del terzo periodo (49-43). Nell’ultimo quarto, però, Alpo ha sfruttato meglio la fisicità sotto canestro e una lunga serie di viaggi in lunetta che hanno scavato il solco definitivo. Sul piano statistico, la Sicily By Car chiude con 22/62 dal campo (35%) e 4/23 da tre (17%). Alpo tira con il 29% complessivo, ma conquista la linea della carità 24 volte contro le sole 4 delle ospiti: un differenziale che pesa quanto e più delle percentuali. In casa alcamese spiccano Mitreva (top scorer con 11 punti e 5 rimbalzi) e Schena (9 punti e 8 rimbalzi). Prove sostanziose anche per Vella (8 punti, 7 rimbalzi, 4 assist) e Thiam (7 rimbalzi, 4 assist). Dalla panchina buono l’impatto di Caliendo, a segno dall’arco nell’ultimo quarto.

A fine gara, il presidente Dixit Dominus ha espresso tutta la sua amarezza: "Davvero amareggiato per come la coppia arbitrale abbia gestito la partita dimostrando una condotta a favore delle padrone di casa. Davvero desolante nel 2025 vedere anche questo tipo di discriminazione per società del Sud che militano in campionati nazionali. 24 tiri liberi a 4 sono la dimostrazione che qualcosa non ha funzionato. Spero che tutto ciò non si ripeta in futuro". Alcamo tornerà in campo contro Matelica, sabato 9 novembre alle 18:00, al PalaTreSanti. In foto Elena Vella.



