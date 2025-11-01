Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
01/11/2025 20:58:00

Basket femminile A2: l'Alcamo cade ad Alpo - Dixit Dominus contro l'arbitraggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/basket-femminile-a2-l-alcamo-cade-ad-alpo-dixit-dominus-contro-l-arbitraggio-450.jpg

Non basta la grinta e la determinazione della Sicily By Car GolfoBasket Woman per espugnare il campo dell’Ecodent Alpo. Le padrone di casa si impongono per 65-51 al termine di una gara in cui la formazione siciliana, pur rimanendo in scia per larghi tratti, paga le basse percentuali al tiro da tre e una gestione arbitrale che ha inciso sul ritmo e sulla fluidità della partita. Le ragazze di coach Ferrara hanno tenuto il campo con personalità, reagendo a ogni tentativo di fuga delle venete e restando in partita fino alla fine del terzo periodo (49-43). Nell’ultimo quarto, però, Alpo ha sfruttato meglio la fisicità sotto canestro e una lunga serie di viaggi in lunetta che hanno scavato il solco definitivo. Sul piano statistico, la Sicily By Car chiude con 22/62 dal campo (35%) e 4/23 da tre (17%). Alpo tira con il 29% complessivo, ma conquista la linea della carità 24 volte contro le sole 4 delle ospiti: un differenziale che pesa quanto e più delle percentuali. In casa alcamese spiccano Mitreva (top scorer con 11 punti e 5 rimbalzi) e Schena (9 punti e 8 rimbalzi). Prove sostanziose anche per Vella (8 punti, 7 rimbalzi, 4 assist) e Thiam (7 rimbalzi, 4 assist). Dalla panchina buono l’impatto di Caliendo, a segno dall’arco nell’ultimo quarto.

A fine gara, il presidente Dixit Dominus ha espresso tutta la sua amarezza: "Davvero amareggiato per come la coppia arbitrale abbia gestito la partita dimostrando una condotta a favore delle padrone di casa. Davvero desolante nel 2025 vedere anche questo tipo di discriminazione per società del Sud che militano in campionati nazionali. 24 tiri liberi a 4 sono la dimostrazione che qualcosa non ha funzionato. Spero che tutto ciò non si ripeta in futuro". Alcamo tornerà in campo contro Matelica, sabato 9 novembre alle 18:00, al PalaTreSanti. In foto Elena Vella.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)