01/11/2025 12:00:00

Ad Erice arrivano i "Nonni vigili" davanti alle scuole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/1761993170-0-ad-erice-arrivano-i-nonni-vigili-davanti-alle-scuole.jpg

Parte il progetto S.M.I.L.E. (Sviluppo, Miglioramento per favorire l’Integrazione, la digitalizzazione e il benessere del corpo), promosso dal Comune di Erice in collaborazione con ADA Trapani ODV e UIL Pensionati Trapani, nell’ambito di un’iniziativa finanziata dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Accordi di Programma 2022-2024.

 

Tra le attività principali del progetto, prende il via l’iniziativa dei “Nonni Vigili”, che vedrà protagonisti volontari anziani impegnati a garantire la sicurezza dei bambini all’ingresso e all’uscita di tre istituti scolastici ericini.

 

“Il progetto – spiega la sindaca Daniela Toscano – nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo degli anziani all’interno della comunità. I ‘Nonni Vigili’, con spirito di responsabilità e senso civico, diventano punti di riferimento per famiglie e bambini, offrendo non solo un aiuto concreto ma anche una presenza rassicurante e amica. È un bellissimo esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, che rafforza il legame tra generazioni e migliora la sicurezza negli spazi scolastici”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche sociali e giovanili Carmela Daidone, che sottolinea come il progetto unisca aspetti pratici e sociali: “Iniziative come questa hanno un duplice valore: da un lato offrono supporto a famiglie e studenti, dall’altro restituiscono agli anziani un ruolo attivo e riconosciuto nella società. Oltre a garantire maggiore sicurezza davanti alle scuole, i Nonni Vigili rappresentano un modello di partecipazione che arricchisce il tessuto sociale, rafforza il dialogo tra età diverse e favorisce il benessere psicologico degli anziani”.

 

Entusiasmo condiviso anche dal segretario generale della UIL Pensionati Trapani, Eugenio Tumbarello: “Siamo lieti, come ADA e UIL Pensionati, di poter realizzare insieme al Comune di Erice un progetto di alto valore civico. È un’iniziativa che garantisce tranquillità alle famiglie e rappresenta un bell’esempio di collaborazione intergenerazionale. La sicurezza dei nostri studenti è una priorità e grazie ai ‘nonni vigili’ possiamo contare su un ambiente ancora più protetto e sereno. Un ringraziamento sincero ai volontari per la loro disponibilità e dedizione”.

 

Il progetto S.M.I.L.E. si propone quindi non solo di migliorare la sicurezza nelle scuole, ma anche di favorire l’inclusione, la partecipazione e il benessere degli anziani, trasformandoli in una risorsa preziosa per tutta la comunità ericina.



