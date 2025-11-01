Castelvetrano riqualifica il Parco delle Rimembranze. Rientrata l'emergenza al cimitero

01/11/2025 09:15:00

Due nuovi interventi per migliorare la qualità della vita di famiglie e bambini sono stati approvati dalla Giunta comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Giovanni Lentini. I progetti, finanziati interamente dalla Regione Siciliana nell’ambito della Legge Finanziaria Regionale 2025, riguardano la riqualificazione del Parco delle Rimembranze e la creazione di un Parco Giochi Inclusivo in via Ignazio Torino.

Il primo intervento, del valore di 100 mila euro, prevede la completa rigenerazione del Parco delle Rimembranze, storico polmone verde della città. L’area sarà trasformata in uno spazio moderno, accessibile e sicuro, con: un nuovo parco giochi con pavimentazione antitrauma e attrezzature inclusive; la sistemazione dei viali e un percorso per la camminata veloce; il ripristino della fontana storica e dei servizi igienici; la potatura e manutenzione del verde, con installazione di staccionate in legno e impianti di videosorveglianza; un’area per lo sgambamento dei cani e nuovi cestini portarifiuti.

Il secondo progetto, da 30 mila euro, riguarda invece la realizzazione di un Parco Giochi Inclusivo accanto alla chiesa di Santa Lucia. Sarà un’area moderna e sicura, progettata per favorire il gioco condiviso tra tutti i bambini, anche con disabilità.

«Investire nei luoghi della socialità, nei parchi e nei giochi per i più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità» – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini. – «Restituiamo ai cittadini spazi pubblici belli, sicuri e inclusivi». Con l’approvazione dei progetti esecutivi, gli interventi passano ora alla fase operativa: l’avvio dei cantieri è previsto nei prossimi mesi.

*****

Rientrata l’emergenza al cimitero: bare tumulate e lavori di ampliamento in corso

È rientrata l’emergenza che nelle scorse settimane aveva coinvolto il cimitero di Castelvetrano, dove oltre quindici bare erano rimaste in attesa di tumulazione.

Le criticità, spiegano fonti dell’Asp di Trapani, sono state dovute principalmente a due fattori: la carenza di medici di igiene pubblica, che devono presenziare ad alcune operazioni straordinarie, e la mancanza di loculi disponibili. Il dirigente del Dipartimento di prevenzione, Francesco Di Gregorio, ha chiarito che nei casi di estumulazioni di salme sepolte da oltre 20 anni non è comunque obbligatoria la presenza del medico.

Intanto, la società Italgeco di Capodrise (Salerno), che ha in gestione i servizi cimiteriali dal 2024, ha già avviato i lavori di ampliamento: un colombario multipiano da 720 loculi, con possibilità di aggiungerne altri 120, per un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro. La consegna dei nuovi manufatti è prevista nella primavera 2026.

Il sindaco Giovanni Lentini ha assicurato che «l’amministrazione vigilerà affinché simili disagi non si ripetano» e ha annunciato l’intenzione di aggiornare il regolamento comunale di Polizia mortuaria, ormai datato, per semplificare le procedure di estumulazione.



