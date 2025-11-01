Mazara: Carta "Dedicata a te", pubblicato l'elenco dei beneficiari 

01/11/2025 00:00:00

Sono stati pubblicati sull’albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo l’avviso e l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a te”, che prevede un contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e servizi di trasporto.

Per usufruire del beneficio non occorre presentare alcuna domanda: gli elenchi sono stati predisposti direttamente dall’INPS, che ha selezionato i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro, non percettori di altri sussidi o indennità.

I cittadini possono verificare la presenza del proprio nominativo consultando il sito istituzionale del Comune (Albo Pretorio) o contattando l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0923/671677.

Chi ha già ritirato la carta nel 2024 potrà effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, a condizione di essere stato riconfermato nell’elenco.

I nuovi beneficiari dovranno recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali di via Giotto 23 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00, lunedì e mercoledì anche 15.30-17.00), muniti di documento d’identità per ritirare la lettera con il codice associato alla carta, che sarà poi consegnata presso gli uffici postali.

Le carte dovranno essere attivate entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme dovranno essere spese entro il 28 febbraio 2026.

*****

Dopo tre anni è fruibile l’area di ingresso del Cimitero comunale. Orari, servizi e viabilità per Ognissanti e Defunti

Dopo tre anni torna finalmente fruibile l’area d’ingresso principale del Cimitero comunale di Mazara del Vallo, chiusa dal 2022 a causa di un cedimento della pavimentazione. Completati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza, l’area è stata riaperta in vista delle giornate di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti.

Il cimitero resterà aperto sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 8 alle 17 con orario continuato.

All’interno sarà attivo il servizio di trasporto con golf cart elettrici per persone con mobilità ridotta, gestito dall’associazione Guardie Ambientali Trinacria Odv. Disponibili anche sedie a rotelle per chi ne avesse necessità.

All’esterno, grazie alla collaborazione con Autoservizi Siberiana, verrà garantito un servizio di navetta gratuita con minibus elettrici tra le aree parcheggio e gli ingressi del cimitero.

Ordinanza Pm, regolamentazione traffico veicolare e divieti. Per le sole giornate di Sabato 01 novembre 2025 dalle ore 06:00 alle ore 18:00 e Domenica 02 novembre, dalle ore 06:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze, con ordinanza di Pm n.223/2025 sono istituiti:

Senso unico di marcia temporaneo nelle seguenti Vie: Costiera (tratto compreso tra la via G. Paisiello alla Piazza Macello); G. Paisiello (tratto compreso fra Via Della Pace e la Via Costiera); Mongiolisi (tratto compreso dalla via Brindisi a via della Pace);



Direzione obbligatoria a sinistra, per tutti i veicoli provenienti dalla Via C. L. Collodi.



Area pedonale nella Via della Pace, tratto compreso tra la Via Salemi e la Via Costiera, consentendo comunque il legittimo utilizzo degli stalli di sosta per invalidi ubicati.



Divieto di fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie: Della Pace, in entrambi i sensi di marcia, tratto compreso tra la via Salemi e la via Costiera; G. Paisiello, lato destro del primo tratto dalla via C. A. Jemolo/F. Cabrini all'ingresso della Pineta alberata; G. Salvemini (lato numerazione dispari da Via Costiera a Piazza Massimo D'Azeglio); C. A. Jemolo/F. Cabrini, tratto compreso tra la via Salemi e la via della Pace lato Pineta;

Sabato 1 novembre a partire dalle ore 15,30 si terrà all'interno del Cimitero la tradizionale cerimonia di omaggio ai defunti organizzata dall'amministrazione comunale con la presenza di Autorità civili, militari, religiose e la partecipazione della banda musicale cittadina con formazione del corteo dalla porta centrale del cimitero.





*****

Il karateka Vito Margiotta bronzo agli Europei in Polonia, accolto a Palazzo di Città



Il giovane atleta Vito Margiotta, della società Bushido Karate Mazara, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Kumite Shobu Ippon – Seniores Maschile ai Campionati Europei IKU 2025 (International Karate Union) disputati dal 23 al 26 ottobre in Polonia.

Margiotta, già protagonista di importanti risultati nazionali e internazionali, ha vestito i colori della nazionale italiana distinguendosi per tecnica e determinazione.

L’atleta è stato accolto a Palazzo di Città dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello e dall’assessore Isidonia Giacalone, insieme al presidente dell’associazione Vincenzo Cristaldi.

L’amministrazione comunale si è congratulata con Margiotta per il risultato ottenuto e con la Bushido Karate Mazara per l’impegno nella formazione di giovani talenti.

Durante l’incontro, il campione è stato insignito del crest cittadino, simbolo di riconoscenza e orgoglio sportivo per l’intera comunità mazarese.



