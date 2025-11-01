Mazara, oggi nessuna raccolta porta a porta dei rifiuti

L'Ufficio comunale Ambiente rende noto che oggi Sabato 1 Novembre in quanto giornata giornata festiva (Tutti i Santi) non verrà effettuata la prevista raccolta porta a porta di plastica e alluminio.
Poiché si tratta di frazioni di rifiuti che non creano problemi di deperimento, la raccolta porta a porta di plastica e alluminio è rinviata direttamente a sabato 8 novembre.
Si invitano pertanto gli utenti a non esporre alcun mastello da oggi fino alla serata di domenica quando sarà possibile esporre fino all'alba di lunedì i mastelli contenenti le frazioni di umido/organico e secco indifferenziato, come calendario.