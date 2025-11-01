Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
01/11/2025 08:00:00

Mazara, oggi nessuna raccolta porta a porta dei rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/mazara-oggi-nessuna-raccolta-porta-a-porta-dei-rifiuti-450.jpg

L'Ufficio comunale Ambiente rende noto che oggi Sabato 1 Novembre in quanto giornata giornata festiva (Tutti i Santi) non verrà effettuata la prevista raccolta porta a porta di plastica e alluminio. 

 

Poiché si tratta di frazioni di rifiuti che non creano problemi di deperimento, la raccolta porta a porta di plastica e alluminio è rinviata direttamente a sabato 8 novembre. 

 

Si invitano pertanto gli utenti a non esporre alcun mastello da oggi fino alla serata di domenica quando sarà possibile esporre fino all'alba di lunedì i mastelli contenenti le frazioni di umido/organico e secco indifferenziato, come calendario.
 









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)