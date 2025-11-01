Mazara: sarà intitolato a Michele Argentino lo spazio urbano dietro il Teatro Garibaldi

01/11/2025 20:00:00

Sarà intitolato all’architetto e docente universitario Michele Argentino lo spazio urbano retrostante il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo. La cerimonia di scopertura della targa è in programma lunedì 3 novembre alle ore 9,30, presso Villa Garibaldi.

Con la delibera n. 89/2025, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a una delle figure più prestigiose della cultura mazarese. Argentino, scomparso il 27 settembre 2012 all’età di 64 anni, è stato professore di Disegno Industriale alla Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e autore di numerosi progetti di rilievo. Tra questi, proprio il restauro del Teatro Garibaldi, realizzato tra il 2002 e il 2007, che porta la sua firma.

Alla cerimonia di intitolazione dello spazio a “Michele Argentino – Architetto e Docente Universitario” parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Salvatore Quinci, l’architetto Mariella La Guidara, moglie del professore, e l’architetto Vincenzo Cangemi, che fu tra i suoi più stretti collaboratori.

L’incontro sarà moderato dal prof. Mario Tumbiolo, che ha sottolineato come “la Villa Garibaldi rappresenti una sorta di Pantheon dei mazaresi illustri. Lì troviamo l’erma dello storico Filippo Napoli, quella del pioniere dell’aviazione Giuseppe Grassa, e ora anche la targa dedicata al prof. Michele Argentino.”

Le testate giornalistiche e i cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia (ore 9,30 – spazio urbano retrostante il Teatro Garibaldi, prospiciente lo slargo della Villa Garibaldi).



