Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
01/11/2025 20:00:00

Mazara: sarà intitolato a Michele Argentino lo spazio urbano dietro il Teatro Garibaldi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/mazara-sara-intitolato-a-michele-argentino-lo-spazio-urbano-dietro-il-teatro-garibaldi-450.jpg

Sarà intitolato all’architetto e docente universitario Michele Argentino lo spazio urbano retrostante il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo. La cerimonia di scopertura della targa è in programma lunedì 3 novembre alle ore 9,30, presso Villa Garibaldi.

 

Con la delibera n. 89/2025, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a una delle figure più prestigiose della cultura mazarese. Argentino, scomparso il 27 settembre 2012 all’età di 64 anni, è stato professore di Disegno Industriale alla Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e autore di numerosi progetti di rilievo. Tra questi, proprio il restauro del Teatro Garibaldi, realizzato tra il 2002 e il 2007, che porta la sua firma.

 

Alla cerimonia di intitolazione dello spazio a “Michele Argentino – Architetto e Docente Universitario” parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Salvatore Quinci, l’architetto Mariella La Guidara, moglie del professore, e l’architetto Vincenzo Cangemi, che fu tra i suoi più stretti collaboratori.

 

L’incontro sarà moderato dal prof. Mario Tumbiolo, che ha sottolineato come “la Villa Garibaldi rappresenti una sorta di Pantheon dei mazaresi illustri. Lì troviamo l’erma dello storico Filippo Napoli, quella del pioniere dell’aviazione Giuseppe Grassa, e ora anche la targa dedicata al prof. Michele Argentino.”

Le testate giornalistiche e i cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia (ore 9,30 – spazio urbano retrostante il Teatro Garibaldi, prospiciente lo slargo della Villa Garibaldi).









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)