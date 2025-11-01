L'Handball Erice manca la settima meraviglia, con il Brixen finisce ko

01/11/2025 22:32:00

L'Handball Erice ferma la sua corsa in serie A di pallamano femminile. Dopo 6 vittorie consecutive le Arpie sono state battute 28-25 nel big-match della settima giornata, sul campo del Brixen dopo una partita altamente equilibrata.

Erice parte forte trovando il gol con Dalla Crode, ma è Brixen ad accelerare con due conclusioni in velocità. Dopo 7 minuti, è la squadra di casa a dettare il ritmo. Assana accorcia le distanze sul 4 a 3, Losio vola in contropiede ed Erice ritrova il pareggio prima del sorpasso firmato Cabral Barbosa firma anche sorpasso.

Le due squadre non si risparmiano ed è un continuo botta e risposta. Due reti di Losio aggiornano il punteggio sul 6 a 8, costringendo Brixen al timeout. Habicher realizza, Gandulfo risponde. Lucarini segna il -2 ma le Arpie non si fanno intimorire con Pessoa che trova il corridoio giusto. Al 24’ Manojlovic si sblocca ma Habicher se fa due di seguito. Il contropiede di Zizzo è letale e chiude il quarto sul 12 a 14 per le Arpie.

Nella ripresa, buon avvio di Brixen e al 5' è parità a quota 15. Erice fatica in attacco e le padrone di casa trovano anche il +3, quindi, ci prova Losio a tenere a galla le ericine che tornano sul - 1 (20-19).

Ma la rimonta non riesce, perché Brixen scappa via prima sul +3, poi anche sul +5 mettendo una seria ipoteca sulla vittoria che, alla fine, arriva con il risultato di 28-25.



