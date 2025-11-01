Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
01/11/2025 22:32:00

L'Handball Erice manca la settima meraviglia, con il Brixen finisce ko

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/l-handball-erice-manca-la-settima-meraviglia-con-il-brixen-finisce-ko-450.jpg

L'Handball Erice ferma la sua corsa in serie A di pallamano femminile. Dopo 6 vittorie consecutive le Arpie sono state battute 28-25 nel big-match della settima giornata, sul campo del Brixen dopo una partita altamente equilibrata.

Erice parte forte trovando il gol con Dalla Crode, ma è Brixen ad accelerare con due conclusioni in velocità. Dopo 7 minuti, è la squadra di casa a dettare il ritmo. Assana accorcia le distanze sul 4 a 3, Losio vola in contropiede ed Erice ritrova il pareggio prima del sorpasso firmato Cabral Barbosa firma anche sorpasso.

Le due squadre non si risparmiano ed è un continuo botta e risposta. Due reti di Losio aggiornano il punteggio sul 6 a 8, costringendo Brixen al timeout. Habicher realizza, Gandulfo risponde. Lucarini segna il -2 ma le Arpie non si fanno intimorire con Pessoa che trova il corridoio giusto. Al 24’ Manojlovic si sblocca ma Habicher se fa due di seguito. Il contropiede di Zizzo è letale e chiude il quarto sul 12 a 14 per le Arpie.

Nella ripresa, buon avvio di Brixen e al 5' è parità a quota 15. Erice fatica in attacco e le padrone di casa trovano anche il +3, quindi, ci prova Losio a tenere a galla le ericine che tornano sul - 1 (20-19).

Ma la rimonta non riesce, perché Brixen scappa via prima sul +3, poi anche sul +5 mettendo una seria ipoteca sulla vittoria che, alla fine, arriva con il risultato di 28-25.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)