Marsala, il Movimento Popolare: "Ridare dignità ai 200 cani del canile municipale"

01/11/2025 10:57:00

Il Movimento Popolare Arcobaleno, guidato da Sebastiano Grasso e Antonino Muscarella, punta i riflettori su un tema spesso dimenticato: quello dei cani abbandonati ospitati nel canile comunale di Marsala.

"Nel programma del movimento c’è un obiettivo chiaro: - scrivono in una nota, trovare una famiglia per almeno la metà dei circa 200 cani e migliorare la vita di quelli che resteranno nella struttura, garantendo cure veterinarie, alimentazione e igiene adeguate".

“Non è solo una questione di animali – spiegano dal Movimento – ma di civiltà e sensibilità sociale. Vogliamo una Marsala che si prenda cura dei più deboli, anche a quattro zampe.”

Il progetto prevede una campagna di adozione con eventi pubblici, la collaborazione con associazioni animaliste e volontari, e iniziative di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri.

"Il Movimento Popolare Arcobaleno presenta così con una proposta concreta, che unisce attenzione al territorio e senso di comunità, per trasformare il canile di Marsala in un luogo di rinascita e speranza", concludono Grasso e Muscarella"



