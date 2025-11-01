Sezioni
Politica
01/11/2025 10:57:00

Marsala, il Movimento Popolare: "Ridare dignità ai 200 cani del canile municipale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/1761991362-0-marsala-il-movimento-popolare-ridare-dignita-ai-200-cani-del-canile-municipale.jpg

Il Movimento Popolare Arcobaleno, guidato da Sebastiano Grasso e Antonino Muscarella, punta i riflettori su un tema spesso dimenticato: quello dei cani abbandonati ospitati nel canile comunale di Marsala.

 

"Nel programma del movimento c’è un obiettivo chiaro: - scrivono in una nota,  trovare una famiglia per almeno la metà dei circa 200 cani e migliorare la vita di quelli che resteranno nella struttura, garantendo cure veterinarie, alimentazione e igiene adeguate".

 

“Non è solo una questione di animali – spiegano dal Movimento – ma di civiltà e sensibilità sociale. Vogliamo una Marsala che si prenda cura dei più deboli, anche a quattro zampe.”

 

Il progetto prevede una campagna di adozione con eventi pubblici, la collaborazione con associazioni animaliste e volontari, e iniziative di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri.

 

"Il Movimento Popolare Arcobaleno presenta così con una proposta concreta, che unisce attenzione al territorio e senso di comunità, per trasformare il canile di Marsala in un luogo di rinascita e speranza", concludono Grasso e Muscarella"









