Lavoro. Morfino (M5S): "A fianco dei farmacisti"

01/11/2025 02:00:00

"Sono al fianco dei 60mila lavoratori delle farmacie private italiane che il prossimo 6 novembre sciopereranno per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto da oltre un anno e oggetto di trattative da mesi. La proposta economica dell’Associazione dei titolari di farmacia è stata giudicata inadeguata dai sindacati, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita e al reale valore di figure professionali che rivestono un ruolo cruciale per la nostra comunità.

Parliamo infatti di professionisti fondamentali per la salute dei cittadini, che ogni giorno garantiscono un servizio pubblico essenziale in ogni quartiere e in ogni piccolo comune, andando spesso ben oltre la semplice dispensazione dei farmaci. Per questo motivo, ho predisposto un emendamento alla Legge di bilancio che lega la remunerazione aggiuntiva prevista per le farmacie al rinnovo tempestivo e congruo del contratto collettivo nazionale. Dobbiamo assolutamente garantire il giusto salario a questi lavoratori, ma anche la valorizzazione della loro professionalità e un’adeguata conciliazione tra vita e lavoro. Continueremo quindi a batterci, in Parlamento e nel Paese, per assicurare dignità, rispetto e giustizia per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Per noi la priorità è chi lavora, non chi specula”. Lo scrive in una nota Daniela Morfino, deputata del Movimento 5 Stelle.



