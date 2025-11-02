Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
02/11/2025 20:41:00

Prescritta la condanna per mafia dell’imprenditore Sebastiano Scuto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/prescritta-la-condanna-per-mafia-dell-imprenditore-sebastiano-scuto-450.jpg

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna a due anni di reclusione per associazione mafiosa inflitta all’imprenditore Sebastiano Scuto, noto come il “Re dei supermercati”. L’ipotesi di reato è stata dichiarata prescritta, ponendo fine — almeno per ora — a un procedimento durato quasi trent’anni.

I difensori di Scuto, gli avvocati Giovanni Grasso e Franco Coppi, hanno espresso soddisfazione per la decisione, parlando di “un lungo iter giudiziario che ha comportato gravi sofferenze personali e danni economici rilevanti alle aziende dell’imprenditore”.

«Si chiude così — dichiarano — un percorso iniziato nel 1997 e costellato da errori e fraintendimenti. Scuto è stato solo una vittima delle intimidazioni del clan Laudani, che lo aveva costretto a subire le pressioni mafiose e i danni conseguenti. Ora si apre una nuova fase: intendiamo chiedere il giudizio di revisione e ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, affinché venga riconosciuta la sua piena innocenza».

Scuto, a capo della catena di supermercati “Sebastiano Scuto Group”, era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della DDA di Catania che ipotizzava rapporti economici e complicità con il clan Laudani. Nel corso degli anni, il caso è diventato uno dei più lunghi e controversi processi di mafia legati al mondo dell’imprenditoria siciliana.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)