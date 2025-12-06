Marsala: domani l'incontro "In memoria di Vito Pipitone - La crisi dell'agricoltura"

06/12/2025 15:14:00

Un momento di memoria, ma anche di analisi e impegno civile. È in questo spirito che domenica 7 dicembre, alle ore 18, si terrà a Marsala l’incontro “In memoria di Vito Pipitone – La crisi dell’agricoltura nel Trapanese”, ospitato negli spazi di Finestre sul Mondo, in via Sibilla 38.

L’evento nasce per ricordare Vito Pipitone, figura simbolo della lotta per i diritti e la dignità del lavoro contadino, ucciso dalla mafia nel 1961. Il suo nome, oggi, è legato al presidio di Libera di Marsala, che porta avanti un percorso di educazione alla legalità e di difesa dei diritti nelle terre segnate dal potere mafioso e dal caporalato.

Accanto al ricordo, ci sarà un momento di confronto sulla situazione attuale dell’agricoltura trapanese, sempre più segnata da crisi di mercato, sfruttamento, mancanza di tutele per i piccoli produttori e difficoltà legate ai cambiamenti climatici.

Interverranno: Davide Piccione, referente del Presidio Libera “Vito Pipitone” di Marsala;

Vito Mazzara, presidente della Cooperativa Rita Atria – Libera Terra, realtà che da anni lavora per restituire valore ai terreni confiscati alla criminalità organizzata; Ninny Aiuto, che modererà l’incontro.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Amici del Terzo Mondo e Arché Onlus, realtà da sempre impegnate sul territorio nella promozione dei diritti, nella solidarietà e nella cultura della legalità.

L’appuntamento sarà quindi un’occasione non solo per mantenere viva la memoria di Vito Pipitone, ma anche per riflettere su come costruire un futuro più giusto e sostenibile per il mondo agricolo trapanese, ancora oggi esposto a dinamiche economiche e sociali che lasciano indietro i più fragili.



