Hurt è super e la Trapani Shark si impone su Brescia

02/11/2025 19:35:00

Carattere, cuore e convinzione. Così la Trapani Shark ha superato 77-75 Brescia ritornando al successo nel campionato di serie A. Una vittoria tostissima contro una delle migliori del torneo che testimonia la forza di una squadra che dall'inizio della stagione è costretta a fare i conti con gli infortuni.

Recuperato Jd Notae, infatti, i granata perdono Arcidiacono, fermatosi per un problema all'inguine, mentre Pugliatti continua a non essere utilizzabile, con il coach che ha sempre dieci giocatori a disposizione per ogni partita.

Nel primo quarto le due squadre non giocano in modo sciolto. Tanti errori al tiro e viaggi in lunetta, con Trapani che prova l’allungo (15-11), ma Brescia rientra e sorpassa prima del pari (19-19) di Alibegovic sulla sirena.

Per Trapani, Eboua non regge il confronto fisico con Bilan e Repesa fa giocare tanto Sanogo e Hurt, coppia che annulla nel secondo quarto il piano partita di Brescia. La Shark, infatti, entra in campo più determinata e raggiunge il +9 (34-25) a 5’ con i contropiedi di Sanogo e Allen poi ritoccato a +13 (43-30) con l’altro contropiede di Allen e la tripla di Hurt e l’apoteosi viene raggiunta con la palla rubata e l’ennesimo contropiede, questa volta di Notae, al primo canestro della partita per il 50-36.

La partita cambia ancora nel terzo quarto, molto più simile al primo, con Trapani che fa una gran fatica nel costruire azioni d’attacco. Mette a segno appena 6 punti in 6 minuti e Brescia prova a riemergere, arrivando sul 56-49. Sanogo prova a rompere l’incantesimo, ma poi gli viene fischiato il 4° fallo ed esce mentre Brescia è a -4 (60-56), quindi, allo scadere, Hurt infila la quarta tripla della sua partita e consente ai granata di chiudere il periodo sul 63-56.

La partita è tiratissima anche nel quarto periodo. Trapani torna sul +10 (68-58) a 7’. Hurt è un enigma per la difesa di Brescia e infila il suo 23° punto per il nuovo +12 (73-61), ma Brescia non molla e con un 12-0 di parziale, firmato Della Valle, Ivanovic e Bilan, impatta sul 73 pari a 1’40” dalla fine.

Trapani è in difficoltà, Brescia difende fortissimo, ma Allen si inventa una tripla allo scadere dei 24” per il 76-73. Dall’altro lato, Burnell infila 2 liberi (76-75) a 50” dalla fine. Il finale è sempre più incandescente, perché Allen sbaglia la tripla, Ford recupera e va in contropiede, ma sbaglia l’appoggio a canestro e poi Notae subisce fallo a rimbalzo, andando in lunetta a 20” dalla fine. Lo statunitense sbaglia il primo, ma non il secondo (77-75). Brescia prova il tutto per tutto con la tripla di Burnell per vincere, ma la palla si ferma sul ferro e termina fuori a 2” dalla fine.



