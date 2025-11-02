Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
02/11/2025 19:35:00

Hurt è super e la Trapani Shark si impone su Brescia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/1762108461-0-hurt-e-super-e-la-trapani-shark-si-impone-su-brescia.jpg

Carattere, cuore e convinzione. Così la Trapani Shark ha superato 77-75 Brescia ritornando al successo nel campionato di serie A. Una vittoria tostissima contro una delle migliori del torneo che testimonia la forza di una squadra che dall'inizio della stagione è costretta a fare i conti con gli infortuni.

Recuperato Jd Notae, infatti, i granata perdono Arcidiacono, fermatosi per un problema all'inguine, mentre Pugliatti continua a non essere utilizzabile, con il coach che ha sempre dieci giocatori a disposizione per ogni partita.

Nel primo quarto le due squadre non giocano in modo sciolto. Tanti errori al tiro e viaggi in lunetta, con Trapani che prova l’allungo (15-11), ma Brescia rientra e sorpassa prima del pari (19-19) di Alibegovic sulla sirena.

Per Trapani, Eboua non regge il confronto fisico con Bilan e Repesa fa giocare tanto Sanogo e Hurt, coppia che annulla nel secondo quarto il piano partita di Brescia. La Shark, infatti, entra in campo più determinata e raggiunge il +9 (34-25) a 5’ con i contropiedi di Sanogo e Allen poi ritoccato a +13 (43-30) con l’altro contropiede di Allen e la tripla di Hurt e l’apoteosi viene raggiunta con la palla rubata e l’ennesimo contropiede, questa volta di Notae, al primo canestro della partita per il 50-36.

La partita cambia ancora nel terzo quarto, molto più simile al primo, con Trapani che fa una gran fatica nel costruire azioni d’attacco. Mette a segno appena 6 punti in 6 minuti e Brescia prova a riemergere, arrivando sul 56-49. Sanogo prova a rompere l’incantesimo, ma poi gli viene fischiato il 4° fallo ed esce mentre Brescia è a -4 (60-56), quindi, allo scadere, Hurt infila la quarta tripla della sua partita e consente ai granata di chiudere il periodo sul 63-56.

La partita è tiratissima anche nel quarto periodo. Trapani torna sul +10 (68-58) a 7’. Hurt è un enigma per la difesa di Brescia e infila il suo 23° punto per il nuovo +12 (73-61), ma Brescia non molla e con un 12-0 di parziale, firmato Della Valle, Ivanovic e Bilan, impatta sul 73 pari a 1’40” dalla fine.

Trapani è in difficoltà, Brescia difende fortissimo, ma Allen si inventa una tripla allo scadere dei 24” per il 76-73. Dall’altro lato, Burnell infila 2 liberi (76-75) a 50” dalla fine. Il finale è sempre più incandescente, perché Allen sbaglia la tripla, Ford recupera e va in contropiede, ma sbaglia l’appoggio a canestro e poi Notae subisce fallo a rimbalzo, andando in lunetta a 20” dalla fine. Lo statunitense sbaglia il primo, ma non il secondo (77-75). Brescia prova il tutto per tutto con la tripla di Burnell per vincere, ma la palla si ferma sul ferro e termina fuori a 2” dalla fine.



Basket | 2025-11-02 06:40:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/shark-con-brescia-riecco-notae-ma-c-e-un-altro-infortunio-250.jpg

Shark: con Brescia riecco Notae, ma c'è un altro infortunio

Trapani Shark senza sosta e senza pace. Neanche il tempo di assaporare la prima vittoria in Europa che i granata si fiodano di nuovo in campionato, con la supersfida al Brescia.Non è una rivincita, perché il risultato della semifinale...







Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)