Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
02/11/2025 15:51:00

Sicilia, grande partecipazione alla maratona per la pace Cisl

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/sicilia-grande-partecipazione-alla-maratona-per-la-pace-cisl-450.jpg

Tanti cittadini, lavoratori, associazioni ed esponenti della società civile hanno partecipato alla maratona della pace, promossa dalla Cisl, che ha attraversato l'isola dal 21 al 30 ottobre, toccando diverse province con incontri, manifestazioni e momenti di riflessione civile. "La Sicilia ha risposto con entusiasmo a queste iniziative" ha dichiarato Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, tracciando il bilancio del percorso. "Dagli incontri informativi - ha aggiunto La Piana - davanti alle Prefetture, alle iniziative che hanno animato Erice, Enna, Siracusa, Catania e Messina, i siciliani hanno confermato in modo inequivocabile che la via del dialogo è l'unica giusta per costruire la pace”. Secondo la Cisl, il percorso ha messo in luce come il fondamento di una pacifica convivenza tra i popoli siano i valori di libertà, giustizia, solidarietà e dignità umana. "Ringraziamo - ha aggiunto il segretario generale della Cisl Sicilia - le Unioni Sindacali Territoriali, le delegate e i delegati, le associazioni e tutti i cittadini che hanno camminato al nostro fianco. Il grande successo riscosso da questa maratona è il segnale che le persone non si rassegnano alla logica della sopraffazione e credono fermamente che la pace sia una responsabilità collettiva da costruire ogni giorno”. La maratona della pace in Sicilia si salda ora con l’iniziativa a livello nazionale. Il messaggio di pace e condanna di ogni guerra raccolto sull'isola sarà portato a Roma il prossimo 15 novembre, giornata in cui la Cisl chiuderà la maratona con una grande assemblea nazionale. “Servono dialogo, rispetto del prossimo, solidarietà, inclusione e capacità di ascolto - ha concluso Leonardo La Piana - bisogna riaffermare che nessuna guerra è inevitabile, che ogni conflitto può trovare una via di composizione e che la dignità di ogni vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile”.

 









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)