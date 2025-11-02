Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Partiti e movimenti
02/11/2025 02:28:00

"A Marsala il Sindaco Massimo Grillo pensa solo alle elezioni, non al bene della città"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-11-2025/a-marsala-il-sindaco-massimo-grillo-pensa-solo-alle-elezioni-non-al-bene-della-citta-450.jpg

Il Partito Socialista Italiano di Marsala interviene con toni duri sulla recente bocciatura in Consiglio comunale della delibera con cui la Giunta Grillo intendeva trasformare Marsala Schola in Marsala Servizi.
Secondo i socialisti, il voto contrario dell’Aula rappresenta «una scelta provvidenziale e nell’interesse della collettività», mentre la proposta dell’Amministrazione sarebbe stata «una mossa elettorale priva di contenuti concreti».

«Grillo sa bene – si legge nella nota – che cambiare il nome all’istituzione non avrebbe risolto le criticità che la affliggono. Il Sindaco ha provato a “regalare” ai cittadini l’ennesima perla in vista delle amministrative della primavera 2026».

“Ritardi, inefficienze e disservizi”

Il PSI elenca le carenze che, a suo giudizio, hanno caratterizzato gli ultimi cinque anni di amministrazione: «Ritardi nella partenza degli scuolabus, difficoltà nell’avvio della mensa, carenze nella manutenzione delle strutture scolastiche e gravi inadempienze sul servizio di assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità».
Un’inerzia che, ricordano i socialisti, aveva già spinto i consiglieri comunali a occupare l’Aula per ottenere garanzie sui servizi agli studenti.

“Aumentavano pure le indennità del Cda”

Nel mirino anche la parte economica della delibera: «La proposta prevedeva un cospicuo aumento dell’indennità del Consiglio di Amministrazione, con ulteriori oneri per le casse comunali, quando sarebbe invece necessario destinare le risorse al miglioramento dei servizi e al sostegno delle famiglie».

Secondo il PSI, l’Amministrazione avrebbe dovuto concentrarsi su «efficienza, puntualità e qualità dei servizi scolastici», elaborando un piano operativo serio e una programmazione educativa integrata con il territorio.
«Solo così – si legge ancora – Marsala Schola potrebbe diventare una vera risorsa per la città e non il carrozzone politico-elettorale che oggi la caratterizza».

“Uso improprio dei canali istituzionali”

Il partito critica anche la gestione della comunicazione istituzionale da parte del Sindaco Grillo, accusato di utilizzare impropriamente i canali ufficiali per finalità politiche:
«Lo ha fatto per replicare al PSI sulla questione dei finanziamenti perduti per svariati milioni di euro e si è ripetuto in questa occasione per delegittimare il Consiglio comunale. È un atteggiamento che denota debolezza politica e mancanza di senso delle istituzioni».

“Marsala ha bisogno di visione, non di propaganda”

La conclusione della nota è un appello a un cambio di passo:
«A Marsala non serve un primo cittadino impegnato solo a cercare spazio in vista delle elezioni. Servono visione strategica e programmazione nell’interesse della collettività».









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)