50 anni di Kiwanis Trapani, Santo Minafò è il nuovo presidente

02/11/2025 16:20:00

Santo Minafò è il nuovo presidente del Kiwanis Club Trapani. Il passaggio della campana con il presidente uscente Rosario Ilari si è svolto nei giorni scorsi alla sala Armony di Marsala, in un anno speciale: il club celebra il cinquantesimo anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1974 per volontà di Francesco Braschi.

La cerimonia si è aperta con il messaggio augurale del Governatore del Distretto Italia, Basilio Valenti, ed è stata arricchita dalla presenza del Presidente Kiwanis Europe Elio Garozzo, del luogotenente governatore della Divisione Sicilia 7 Diego Bono, dei soci dei club della Divisione e dei rappresentanti di Rotary Trapani, Rotary Trapani-Erice e Lions.

Nel suo primo intervento da presidente, Minafò ha annunciato le linee guida del nuovo anno sociale: attenzione ai bambini e al territorio, continuità nel servizio e partecipazione ai progetti del Kiwanis nazionale. Tra questi, il più rilevante è “Una culla, una speranza”, raccolta fondi in collaborazione con Unicef per l’acquisto di culle termiche destinate ai neonati sottopeso. Il club sarà inoltre impegnato in iniziative locali per la Giornata mondiale dell’Albero, dell’Infanzia e Adolescenza e della Disabilità.

Particolarmente intenso il momento dedicato ai 50 anni del club: alla memoria è stata consegnata la Legion d’Onore a Giacomo La Barbera, ultimo dei soci fondatori, ritirata dal figlio Gildo. Lo stesso riconoscimento è stato conferito a Santo Minafò e Roberto Candela dal presidente europeo Garozzo.

Ingresso ufficiale anche per nuovi soci: Monsignor Liborio Palmeri come socio onorario, e sei nuovi membri – Tiziana Vultaggio, Giovanna Colomba, Massimo Zaccarini, Egle Trentacoste, Maria Antonietta Agueci e Nino Messana – segno della crescita e dell’apertura del club alla comunità.

Annunciato anche il nuovo direttivo:

Santo Minafò presidente, Vincenzo Scontrino vicepresidente, Elisa Ilari presidente eletto, Roberto Candela segretario, Rosario Ilari past president, Giuseppe Alletto e Gildo La Barbera consiglieri, Piero Salvo responsabile comunicazione e web master, Leonardo Buscaino cerimoniere.



