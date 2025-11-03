 Salemi: giornata di sensibilizzazione civica e ambientale all’Istituto Garibaldi

03/11/2025 13:00:00

Sempre intensa e di qualità l’attivita’ parascolastica promossa dal dottore Salvino Amico, preside dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Salemi-Gibellina. Il prossimo cinque novembre, a partire dalle ore 16,30 presso l’Aula magna della sede centrale dell’Istituto di via san Leonardo, avrà luogo un evento di grande valore

pedagogico, civile e culturale. Sarà, non abbiamo dubbi, una giornata di riflessione, formazione e partecipazione civica che porrà al centro dell’attenzione il rapporto tra ambiente, legalità e cittadinanza attiva. In ragione della quale la partecipazione, oltre che ai giovani studenti e ai genitori, e’ estesa anche ai cittadini. Con il preside Amico, da sempre la scuola esce dai propri confini fisici e temporali per diventare un luogo educativo cheinteragisce attivamente con il contesto sociale, culturale e ambientale circostante.



L’iniziativa, promossa nell’ambito di un progetto di educazione alla sostenibilità, vedrà la partecipazione del Dott. Alessandro Giannì, Direttore delle Campagne di

Greenpeace Italia, figura di rilievo nel panorama dell’attivismo ecologico nazionale e internazionale. L’evento rappresenterà un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali che riguardano da vicino il nostro territorio e l’ecosistema del Mediterraneo. Crediamo che saranno affrontate questioni cruciali come l’inquinamento marino, la perdita di biodiversità e l’impatto dei cambiamenti climatici sulle coste e sulle comunità locali. Da par suo, Alessandro Giannì richiamerà l’attenzione sull’urgenza di trasformare la consapevolezza ambientale in azione concreta, sottolineando il legame profondo tra tutela dell’ambiente e rispetto della legalità.

Si parlerà degli aspetti generali delle crisi ambientali che oggi interessano il pianeta, analizzando in particolare cos’è il cambiamento climatico, le sue cause principali e le

soluzioni possibili per contrastarlo. Un approfondimento sarà dedicato alle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, con un focus sulle sfide e sulle opportunità della transizione energetica. Infine, verrà esplorato il ruolo dell’attivismo ambientale come strumento di sensibilizzazione, pressione politica e cambiamento culturale verso un modello di sviluppo più sostenibile.

Scelta migliore il preside Amico non avrebbe potuto fare: oggi difendere la Terra significa difendere anche la giustizia sociale e i diritti delle persone. L’ambiente non

è un tema separato, come superficialmente potrebbe apparire ma e’ la base della nostra vita comune. Una irripetibile opportunità’ per gli studenti che avranno la possibilità di partecipare attivamente con domande, riflessioni e proposte. E’ con questo tipo di iniziative che la cultura della sostenibilità potrà alimentarsi e radicarsi nelle coscienze delle nuove generazioni, a loro volta, portatrici sani all’interno della società.



Franco Ciro Lo Re



