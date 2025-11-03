Sezioni
Sport

» Basket
03/11/2025 19:31:00

Basket serie C: la NPMarsala supera di carattere la Cestistica Gioiese 89 ad 85

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/basket-serie-c-la-npmarsala-supera-di-carattere-la-cestistica-gioiese-89-ad-85-450.jpg

La Nuova Pallacanestro Marsala conquista una vittoria sofferta ma fondamentale contro la Cestistica Gioiese, imponendosi per 89-85 dopo un tempo supplementare. Un match ricco di emozioni e colpi di scena, segnato da nervosismo crescente nelle fasi finali e proteste vibranti, sia in campo che sugli spalti, per alcune decisioni arbitrali discusse. L’avvio della gara vede Marsala portarsi avanti nei primi due quarti (21-15 e 24-16), salvo subire la rimonta degli ospiti nel terzo periodo (15-28). Ancora equilibrio all’ultima sirena (16-17 nel quarto quarto), prima dell’allungo decisivo nei supplementari, dove gli uomini di coach Grillo dimostrano carattere e lucidità nonostante i nervi tesi e l’atmosfera incandescente. La squadra è stata costretta a rinunciare già nel primo tempo a Nicolò Abrignani (#23), espulso a causa di un episodio poco chiaro, ma ha potuto contare sulle grandi prove di Justas Vieverys (27 punti, 6/6 ai liberi), Lorenzo Allegri (19 punti e presenza costante su entrambi i lati del campo) e Antonio Donato (14 punti, 100% ai liberi) che hanno trascinato la squadra nei momenti più difficili. Il finale, caratterizzato da grande tensione e contestazioni verso la terna arbitrale da parte del pubblico e dei giocatori, non ha però impedito a Marsala di portare a casa due punti preziosissimi in ottica classifica.
Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala / Cestistica Gioiese 89 / 85 - Parziali 21-15, 24-16, 15-28, 16-17; OT 13-9
Vieverys 27, Allegri 19, Donato 14, Leone 11, Niang 9, Ditta 5, Abrignani 4, Foure 0, Mercogliano 0, Calabrese 0, Infantino 0, Gerardi 0.

 



