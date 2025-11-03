Marsala: in contrada Pispisia da un anno c'è una perdita d'acqua e nessuno interviene

03/11/2025 14:00:00

Una perdita d’acqua che va avanti da oltre un anno e che, nonostante le decine di segnalazioni, continua a disperderesi ogni giorno. Succede in Contrada Pispisia a Marsala, nei pressi di Baglio Urso, dove i terreni sono ormai completamente allagati.

«È una vergogna – denunciano i residenti – abbiamo segnalato più volte il problema al Comune, ma nessuno è intervenuto. È uno spreco immane di acqua, e poi ci si lamenta della siccità o del fatto che siamo costretti ai razionamenti nelle case».

La conduttura rotta continua a perdere e la zona resta abbandonata all’incuria. Una situazione che si aggiunge a un’altra, altrettanto grave: quella del passaggio a livello della zona, che – come segnalato mesi fa – resta chiuso anche per 40 minuti e ha ancora la spia rossa di segnalazione rivolta nel verso sbagliato, tanto che gli automobilisti non possono vederla.

«Abbiamo avvertito sia il Comune, per la perdita d’acqua, sia le Ferrovie per il problema del passaggio a livello – spiegano ancora i cittadini – ma nessuno ha fatto nulla».

Un doppio disservizio che i residenti vivono ormai come l’ennesimo simbolo dell’abbandono delle periferie marsalesi da parte dell'amminstrazione, dove i problemi si trascinano per mesi, spesso per anni, senza che nessuno intervenga.

