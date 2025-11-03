Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
03/11/2025 14:00:00

Marsala: in contrada Pispisia da un anno c'è una perdita d'acqua e nessuno interviene

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/marsala-in-contrada-pispisia-da-un-anno-c-e-una-perdita-d-acqua-e-nessuno-interviene-450.jpg

Una perdita d’acqua che va avanti da oltre un anno e che, nonostante le decine di segnalazioni, continua a disperderesi ogni giorno. Succede in Contrada Pispisia a Marsala, nei pressi di Baglio Urso, dove i terreni sono ormai completamente allagati.

 

«È una vergogna – denunciano i residenti – abbiamo segnalato più volte il problema al Comune, ma nessuno è intervenuto. È uno spreco immane di acqua, e poi ci si lamenta della siccità o del fatto che siamo costretti ai razionamenti nelle case».

 

La conduttura rotta continua a perdere e la zona resta abbandonata all’incuria. Una situazione che si aggiunge a un’altra, altrettanto grave: quella del passaggio a livello della zona, che – come segnalato mesi fa – resta chiuso anche per 40 minuti e ha ancora la spia rossa di segnalazione rivolta nel verso sbagliato, tanto che gli automobilisti non possono vederla.

 

«Abbiamo avvertito sia il Comune, per la perdita d’acqua, sia le Ferrovie per il problema del passaggio a livello – spiegano ancora i cittadini – ma nessuno ha fatto nulla».

Un doppio disservizio che i residenti vivono ormai come l’ennesimo simbolo dell’abbandono delle periferie marsalesi da parte dell'amminstrazione, dove i problemi si trascinano per mesi, spesso per anni, senza che nessuno intervenga.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)