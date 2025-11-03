Sezioni
Cronaca
03/11/2025 11:11:00

Violenta rissa davanti un supermercato a Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/violenta-rissa-davanti-un-supermercato-a-salemi-450.jpg

Una violenta rissa tra cittadini stranieri nel cuore del centro storico, un furto in abitazione e l’uso illecito di carte di credito. È il bilancio delle ultime operazioni dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, che in pochi giorni hanno identificato e denunciato diverse persone grazie al supporto decisivo dei sistemi di videosorveglianza.

La sera del 6 ottobre 2025, numerose chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 avevano segnalato una rissa tra cittadini stranieri nei pressi di un esercizio commerciale del centro storico. All’arrivo dei militari, i partecipanti si erano già dileguati, ma sono subito scattate le indagini.

Attraverso l’escussione di testimoni e la visione delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dello scontro: sette persone di nazionalità straniera si sarebbero affrontate fisicamente, utilizzando anche bottiglie di vetro, mettendo a rischio l’incolumità di avventori e dipendenti del locale.

Le indagini hanno permesso di identificare quattro dei partecipanti, tre dei quali risultati irregolari sul territorio dell’Unione Europea, già destinatari di provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
I quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata e per violazioni in materia di immigrazione. Sono ancora in corso accertamenti per risalire agli altri protagonisti della rissa, mentre l’Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani sta valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi.

Nei giorni precedenti, inoltre, i Carabinieri avevano denunciato un uomo per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, dopo averlo riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza mentre effettuava un’operazione in un istituto di credito.

Ancora una volta — sottolineano i militari — i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati si confermano uno strumento fondamentale per l’attività investigativa, permettendo di ricostruire in modo preciso dinamiche e responsabilità e di rafforzare l’azione di controllo del territorio.

 









