Campobello di Mazara, addio a Michele Antonino Genna

03/11/2025 08:39:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Michele Antonino Genna, di 74 anni.

Nato a Palermo il 18 giugno 1951, si è spento il 1° novembre 2025 a Mazara del Vallo.

Residente a Campobello di Mazara, la camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, in via G. Falcone n. 78 a Mazara del Vallo.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 novembre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre di Campobello di Mazara.

La sepoltura avverrà il giorno successivo, martedì 4 novembre alle ore 9:00, presso il cimitero di Campobello di Mazara.