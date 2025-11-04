Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
04/11/2025 15:00:00

Domenica 9 novembre l'ottava edizione dello Slalom Automobilistico del Satiro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762266822-0-domenica-9-novembre-l-ottava-edizione-dello-slalom-automobilistico-del-satiro.jpg

Domenica 9 novembre 2025 la Strada Provinciale 50 Salemi–Mazara tornerà a trasformarsi in un tempio della velocità e della tecnica. È tutto pronto per l’8° Slalom Automobilistico del Satiro – Città di Mazara del Vallo, appuntamento ormai classico del calendario siciliano, valevole per il Trofeo Bicilindriche e per la Coppa ACI Sport.

 

L’evento, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con ACI Sport – Delegazione Regionale Siciliana e con il supporto della Federazione Italiana Cronometristi, vedrà al via i migliori specialisti della disciplina, pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico e spettacolare di 2.500 metri, impreziosito da 11 barriere di rallentamento che metteranno alla prova sensibilità di guida e precisione millimetrica.

 

Il programma prevede una manche di ricognizione seguita da tre manches competitive, con start fissato alle ore 9:00 di domenica. Il percorso offrirà curve, staccate e cambi di ritmo che esalteranno la bravura dei piloti e garantiranno al pubblico uno spettacolo di alto livello.

Le verifiche sportive e tecniche si terranno sabato 8 novembre, dalle 15:00 alle 19:30, nella suggestiva Piazza della Repubblica, cuore storico della città. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, che potranno ammirare da vicino le vetture da gara e respirare l’atmosfera della competizione.

 

La manifestazione prende il nome dal celebre Satiro Danzante, capolavoro bronzeo di epoca ellenistica (IV-III secolo a.C.), recuperato nel 1998 dalle acque del Canale di Sicilia e oggi custodito nel Museo del Satiro di Mazara del Vallo. Un simbolo della città e della sua vocazione artistica, che si intreccia idealmente con la passione per il motorsport, unendo cultura, tradizione e adrenalina.

 

L’appuntamento è quindi per l’8 e 9 novembre: Mazara del Vallo si prepara ad accogliere piloti, team e pubblico per un weekend all’insegna della velocità e delle emozioni.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)