Domenica 9 novembre l'ottava edizione dello Slalom Automobilistico del Satiro

04/11/2025 15:00:00

Domenica 9 novembre 2025 la Strada Provinciale 50 Salemi–Mazara tornerà a trasformarsi in un tempio della velocità e della tecnica. È tutto pronto per l’8° Slalom Automobilistico del Satiro – Città di Mazara del Vallo, appuntamento ormai classico del calendario siciliano, valevole per il Trofeo Bicilindriche e per la Coppa ACI Sport.

L’evento, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con ACI Sport – Delegazione Regionale Siciliana e con il supporto della Federazione Italiana Cronometristi, vedrà al via i migliori specialisti della disciplina, pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico e spettacolare di 2.500 metri, impreziosito da 11 barriere di rallentamento che metteranno alla prova sensibilità di guida e precisione millimetrica.

Il programma prevede una manche di ricognizione seguita da tre manches competitive, con start fissato alle ore 9:00 di domenica. Il percorso offrirà curve, staccate e cambi di ritmo che esalteranno la bravura dei piloti e garantiranno al pubblico uno spettacolo di alto livello.

Le verifiche sportive e tecniche si terranno sabato 8 novembre, dalle 15:00 alle 19:30, nella suggestiva Piazza della Repubblica, cuore storico della città. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, che potranno ammirare da vicino le vetture da gara e respirare l’atmosfera della competizione.

La manifestazione prende il nome dal celebre Satiro Danzante, capolavoro bronzeo di epoca ellenistica (IV-III secolo a.C.), recuperato nel 1998 dalle acque del Canale di Sicilia e oggi custodito nel Museo del Satiro di Mazara del Vallo. Un simbolo della città e della sua vocazione artistica, che si intreccia idealmente con la passione per il motorsport, unendo cultura, tradizione e adrenalina.

L’appuntamento è quindi per l’8 e 9 novembre: Mazara del Vallo si prepara ad accogliere piloti, team e pubblico per un weekend all’insegna della velocità e delle emozioni.



