Politica

Partiti e movimenti
04/11/2025 06:00:00

Nuova segreteria del Pd di Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/nuova-segreteria-del-pd-di-castellammare-450.jpg

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Castellammare del Golfo ha rinnovato la propria segreteria e presentato la nuova squadra dirigente, definendo composizione, deleghe organizzative e tematiche per "una gestione più partecipata, inclusiva e vicina ai cittadini".

 

L’assemblea dei tesserati, su proposta del segretario Alessio Navarra, ha eletto all’unanimità Marilena Titola come presidente del Circolo, figura di garanzia e coordinamento con il compito di assicurare trasparenza, partecipazione e rispetto delle regole nell’attività del partito.

 

La nuova segreteria

 - Alessio Navarra – Segretario: organizzazione, tesseramento, ambiente, rapporti con le istituzioni locali e coordinamento con i livelli provinciale e regionale del partito.

 - Bouchra Essalhi – Vice segretaria: comunicazione, social media, organizzazione interna e politiche giovanili, con attenzione a studenti e Giovani Democratici.

 - Marilena Titola – Presidente: politiche scolastiche ed educative e rapporti con le istituzioni locali.

 - Luana Mione – Tesoriera: urbanistica, territorio e mobilità urbana.

  •  - Alessandra D’Anna – organizzazione di eventi e iniziative politiche.

 - Domenico Grassa – rapporti con le associazioni, legalità e politiche sociali.

 

“La nuova segreteria nasce con l’obiettivo di rendere il Circolo un punto di riferimento politico, sociale e culturale per Castellammare del Golfo – dichiara il segretario Alessio Navarra –.
Vogliamo promuovere un dialogo aperto con i cittadini, le associazioni e tutte le realtà del territorio, in un’ottica di partecipazione, trasparenza e impegno condiviso.”

 

Con questa nuova composizione, il Partito Democratico di Castellammare del Golfo "rinnova il proprio impegno per una politica concreta, inclusiva e radicata nel territorio, capace di ascoltare i bisogni della comunità e costruire insieme il futuro della città".



Nuova segreteria del Pd di Castellammare

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Castellammare del Golfo ha rinnovato la propria segreteria e presentato la nuova squadra dirigente, definendo composizione, deleghe organizzative e tematiche per "una gestione più...







