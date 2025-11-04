Petrosino, l'opposizione: "Ancora ritardi per l'asilo nido "Franca Rame""
I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Libertà per Petrosino intervengono sui nuovi ritardi annunciati per la riapertura dell’asilo nido “Franca Rame”.
In una nota firmata dalla capogruppo Marcella Pellegrino e dai consiglieri Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce, si evidenzia come, nonostante il finanziamento regionale e l’avvio delle procedure di affidamento, l’apertura della struttura “subirà ulteriori rinvii”.
«Non possiamo non chiederci – scrivono i consiglieri – perché si sia arrivati soltanto ora all’attivazione dei lavori e perché l’Amministrazione si ritrovi a “correre contro il tempo”. Nel frattempo, le famiglie restano senza un servizio essenziale, costrette a trovare soluzioni provvisorie e spesso onerose per la cura dei propri figli».
L’opposizione chiede inoltre «chiarezza sui tempi reali di consegna dei lavori, sulle responsabilità amministrative dei ritardi e su eventuali costi aggiuntivi».
«I cittadini – prosegue la nota – hanno diritto di sapere perché un progetto finanziato da anni vede la luce solo oggi e quando realmente potranno riavere un asilo funzionante e sicuro. Solo con una programmazione seria e una gestione efficiente si può parlare di modernità e attenzione alle famiglie. Le parole non bastano più: servono fatti, e servono subito».
Collegamenti marittimi isole minori a rischio: Ciminnisi (M5S) chiede audizione all'Ars
A rischio i collegamenti marittimi con le isole minori e centinaia di posti di lavoro. È l’allarme lanciato dalla deputata regionale trapanese Cristina Ciminnisi (Movimento 5 Stelle), che ha chiesto una audizione urgente alla IV...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Bonus edilizi: l'Ance Sicilia accoglie con favore le misure del governo Schifani
L’Ance Sicilia accoglie con favore le misure inserite dal governo regionale nella prossima Manovra finanziaria. Nel disegno di legge di Stabilità 2026, infatti, il presidente Renato Schifani e l’assessore all’Economia...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste