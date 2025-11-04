Sezioni
Politica
04/11/2025 20:50:00

Petrosino, l'opposizione: "Ancora ritardi per l'asilo nido "Franca Rame""

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Libertà per Petrosino intervengono sui nuovi ritardi annunciati per la riapertura dell’asilo nido “Franca Rame”.

In una nota firmata dalla capogruppo Marcella Pellegrino e dai consiglieri Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce, si evidenzia come, nonostante il finanziamento regionale e l’avvio delle procedure di affidamento, l’apertura della struttura “subirà ulteriori rinvii”.

 

«Non possiamo non chiederci – scrivono i consiglieri – perché si sia arrivati soltanto ora all’attivazione dei lavori e perché l’Amministrazione si ritrovi a “correre contro il tempo”. Nel frattempo, le famiglie restano senza un servizio essenziale, costrette a trovare soluzioni provvisorie e spesso onerose per la cura dei propri figli».

L’opposizione chiede inoltre «chiarezza sui tempi reali di consegna dei lavori, sulle responsabilità amministrative dei ritardi e su eventuali costi aggiuntivi».

 

«I cittadini – prosegue la nota – hanno diritto di sapere perché un progetto finanziato da anni vede la luce solo oggi e quando realmente potranno riavere un asilo funzionante e sicuro. Solo con una programmazione seria e una gestione efficiente si può parlare di modernità e attenzione alle famiglie. Le parole non bastano più: servono fatti, e servono subito».









