Marsala: l'istituto “G. Garibaldi” ottiene 150 mila euro per “Sinergie per il Sapere"

04/11/2025 17:23:00

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro nell’ambito del progetto “Sinergie per il Sapere: STEM, Lingue e Competenze Globali” . L’iniziativa rientra nella programmazione del PNRR – PCTO dedicata alle discipline STEM e al multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali, nell’ambito della linea di investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi.

L’obiettivo del progetto è integrare l’insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con il potenziamento delle competenze linguistiche, considerate elementi essenziali per la formazione di studenti in grado di operare in un contesto lavorativo sempre più globalizzato.

Le attività coinvolgeranno gli studenti del triennio degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali, Sistema Moda, Turismo, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica. Il progetto prevede percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che comprendono anche esperienze di formazione all’estero, con l’obiettivo di favorire una preparazione tecnica e linguistica di livello europeo.

“La partecipazione a queste esperienze – ha dichiarato la dirigente scolastica Loana Giacalone – permetterà agli studenti di consolidare le conoscenze STEM e di utilizzare le lingue straniere in contesti professionali reali. Il finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per offrire una didattica innovativa e in linea con gli standard europei”. Il progetto “Sinergie per il Sapere” mira dunque a rafforzare il legame tra formazione tecnica e competenze linguistiche, promuovendo un modello educativo capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di favorire la crescita professionale degli studenti.



