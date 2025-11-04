Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
04/11/2025 17:23:00

Marsala: l'istituto “G. Garibaldi” ottiene 150 mila euro per “Sinergie per il Sapere"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/marsala-l-istituto-g-garibaldi-ottiene-150-mila-euro-per-sinergie-per-il-sapere-450.jpg

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro nell’ambito del progetto “Sinergie per il Sapere: STEM, Lingue e Competenze Globali” . L’iniziativa rientra nella programmazione del PNRR – PCTO dedicata alle discipline STEM e al multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali, nell’ambito della linea di investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi.

 

L’obiettivo del progetto è integrare l’insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con il potenziamento delle competenze linguistiche, considerate elementi essenziali per la formazione di studenti in grado di operare in un contesto lavorativo sempre più globalizzato.

Le attività coinvolgeranno gli studenti del triennio degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali, Sistema Moda, Turismo, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica. Il progetto prevede percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che comprendono anche esperienze di formazione all’estero, con l’obiettivo di favorire una preparazione tecnica e linguistica di livello europeo.

 

“La partecipazione a queste esperienze – ha dichiarato la dirigente scolastica Loana Giacalone – permetterà agli studenti di consolidare le conoscenze STEM e di utilizzare le lingue straniere in contesti professionali reali. Il finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per offrire una didattica innovativa e in linea con gli standard europei”. Il progetto “Sinergie per il Sapere” mira dunque a rafforzare il legame tra formazione tecnica e competenze linguistiche, promuovendo un modello educativo capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di favorire la crescita professionale degli studenti.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)