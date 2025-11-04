Salemi. Al via ‘Imparare facendo’, un corso formativo per adulti con disabilità

04/11/2025 17:05:00

Prenderà il via giovedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, il nuovo percorso formativo “Lab.School”, un progetto pensato per adulti con disabilità che desiderano sviluppare nuove competenze, valorizzare i propri talenti e accrescere la propria autonomia personale e professionale.

Il corso, promosso dall’associazione “Spazio Libero Onlus APS” guidata da Paola Gandolfo, nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e inclusivo, in cui ciascun partecipante ha l’opportunità di diventare protagonista del proprio apprendimento.



L’approccio al “Lab.School” è al tempo stesso esperienziale e partecipativo: le attività si basano sul “fare insieme”, sull’espressione creativa e sul confronto continuo, accompagnati ovviamente da educatori e tutor specializzati.

Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di:

- Rafforzare competenze trasversali, come il lavoro di gruppo, la comunicazione e la gestione delle emozioni;

- Acquisire strumenti utili per affrontare la vita quotidiana e favorire l’inserimento lavorativo;

- Partecipare ad attività di socializzazione e cittadinanza attiva, per sentirsi parte integrante della comunità.

“La nostra missione è costruire un percorso realmente personalizzato, che metta in luce le potenzialità di ciascuno e promuova l’inclusione in ogni sua forma,” sottolinea ha sottolineato la coordinatrice del progetto Paola Gandolfo.

Gli incontri si terranno ogni settimana presso la sede di Spazio Libero Onlus APS, a Salemi, e il numero dei partecipanti sarà limitato per garantire la qualità del percorso.

Per iscriversi è necessaria la prenotazione contattando la coorordinatrice al numero 328 8415251.

“Lab.School” non è solo un corso di formazione, ma un’occasione per crescere, imparare e condividere in un contesto che valorizza la diversità come risorsa e l’apprendimento come esperienza di vita.



