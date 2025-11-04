Salemi. Al via ‘Imparare facendo’, un corso formativo per adulti con disabilità
Prenderà il via giovedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, il nuovo percorso formativo “Lab.School”, un progetto pensato per adulti con disabilità che desiderano sviluppare nuove competenze, valorizzare i propri talenti e accrescere la propria autonomia personale e professionale.
Il corso, promosso dall’associazione “Spazio Libero Onlus APS” guidata da Paola Gandolfo, nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e inclusivo, in cui ciascun partecipante ha l’opportunità di diventare protagonista del proprio apprendimento.
L’approccio al “Lab.School” è al tempo stesso esperienziale e partecipativo: le attività si basano sul “fare insieme”, sull’espressione creativa e sul confronto continuo, accompagnati ovviamente da educatori e tutor specializzati.
Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di:
- Rafforzare competenze trasversali, come il lavoro di gruppo, la comunicazione e la gestione delle emozioni;
- Acquisire strumenti utili per affrontare la vita quotidiana e favorire l’inserimento lavorativo;
- Partecipare ad attività di socializzazione e cittadinanza attiva, per sentirsi parte integrante della comunità.
“La nostra missione è costruire un percorso realmente personalizzato, che metta in luce le potenzialità di ciascuno e promuova l’inclusione in ogni sua forma,” sottolinea ha sottolineato la coordinatrice del progetto Paola Gandolfo.
Gli incontri si terranno ogni settimana presso la sede di Spazio Libero Onlus APS, a Salemi, e il numero dei partecipanti sarà limitato per garantire la qualità del percorso.
Per iscriversi è necessaria la prenotazione contattando la coorordinatrice al numero 328 8415251.
“Lab.School” non è solo un corso di formazione, ma un’occasione per crescere, imparare e condividere in un contesto che valorizza la diversità come risorsa e l’apprendimento come esperienza di vita.
50 anni di Kiwanis Trapani, Santo Minafò è il nuovo presidente
Santo Minafò è il nuovo presidente del Kiwanis Club Trapani. Il passaggio della campana con il presidente uscente Rosario Ilari si è svolto nei giorni scorsi alla sala Armony di Marsala, in un anno speciale: il club celebra il...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
UICI Trapani: Ignazio Grillo nuovo presidente della sezione di Salemi
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani volta pagina e guarda al futuro con una nuova guida. Nel corso della riunione del Consiglio Sezionale, svoltasi lo scorso 28 ottobre, il Dott. Ignazio Grillo è stato eletto...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste