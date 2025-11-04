Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
04/11/2025 17:05:00

Salemi. Al via ‘Imparare facendo’, un corso formativo per adulti con disabilità
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/salemi-al-via-imparare-facendo-un-corso-formativo-per-adulti-con-disabilita-450.jpg

Prenderà il via giovedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, il nuovo percorso formativo “Lab.School”, un progetto pensato per adulti con disabilità che desiderano sviluppare nuove competenze, valorizzare i propri talenti e accrescere la propria autonomia personale e professionale.

 

Il corso, promosso dall’associazione “Spazio Libero Onlus APS” guidata da Paola Gandolfo, nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e inclusivo, in cui ciascun partecipante ha l’opportunità di diventare protagonista del proprio apprendimento. 
 

L’approccio al “Lab.School” è  al tempo stesso esperienziale e partecipativo: le attività si basano sul “fare insieme”, sull’espressione creativa e sul confronto continuo, accompagnati  ovviamente da educatori e tutor specializzati.

 

Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di:
- Rafforzare competenze trasversali, come il lavoro di gruppo, la comunicazione e la gestione delle emozioni;
- Acquisire strumenti utili per affrontare la vita quotidiana e favorire l’inserimento lavorativo;
- Partecipare ad attività di socializzazione e cittadinanza attiva, per sentirsi parte integrante della comunità.

 

“La nostra missione è costruire un percorso realmente personalizzato, che metta in luce le potenzialità di ciascuno e promuova l’inclusione in ogni sua forma,” sottolinea ha sottolineato la coordinatrice del progetto Paola Gandolfo.

Gli incontri si terranno ogni settimana presso la sede di Spazio Libero Onlus APS, a Salemi, e il numero dei partecipanti sarà limitato per garantire la qualità del percorso.
Per iscriversi è necessaria la prenotazione contattando la coorordinatrice al numero 328 8415251.

 

“Lab.School” non è solo un corso di formazione, ma un’occasione per crescere, imparare e condividere in un contesto che valorizza la diversità come risorsa e l’apprendimento come esperienza di vita.

 









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)