Trapani Shark ritrova Notae e sbanca Napoli 97-90

05/11/2025 23:21:00

Che Shark. Trapani espugna Napoli 97-90, nel turno infrasettimanale del sesto turno del campionato di serie A e la squadra si dimostra più forte dell’avversario e delle polemiche legate all’avvio della revoca della concessione del Palasport.

In Campania Trapani ha disputato una partita sulle montagne russe, partendo forte, subendo il ritorno degli avversari nel secondo quarto e per metà del terzo, ma ritrovando la giusta verve, recuperando il ritardo, seppur minimo, e scappando via fino al successo finale.

Una partita condizionata dalle percentuali al tiro, decisamente buone da 3 almeno nella prima parte, meno da due soprattutto nei primi 20 minuti. Ma, soprattutto, la Shark ha già ritrovato JD Notae che, dopo il ritorno in campo contro Brescia, a Napoli è stato autore di un’ottima prestazione, con tanto di 16 punti.

Nella prima frazione Trapani parte fortissimo con un 11-0 raggiunto con la tripla di Ford dopo 3 minuti e mezzo. Napoli, però, non ha intenzione di mollare e prova a recuperare, anche se allo scadere dei primi 10 minuti i trapanesi sono avanti 27-18.

Nel secondo periodo Napoli prova il forcing e, complice qualche errore di troppo al tiro dei granata, riesce ad annullare il ritardo, effettuando il sorpasso a metà quarto con la tripla di Mitrou-Long (36-34). I granata segnano poco, e restano all’asciutto su azione per oltre 3 minuti, ma pur in difficoltà, restano agganciati e all’intervallo è 46-44 Napoli.

Ad inizio terzo periodo la gara si mette male per Trapani. Ancora qualche palla persa e Napoli vola sul 65-58 con la tripla di Simms a 3’50” dal termine. I granata barcollano, ma come spesso accade, proprio nel momento di difficoltà, riemergono. La rimonta comincia con 3 liberi di Petrucelli e prosegue con due di Notae e altrettanti di Allen per il 65 pari. Notae entra in trance agonistica e stoppa pure Treier prima di mettere a segno altri 7 punti per il 77-73 in favore dei granata al termine del periodo.

Nell’ultimo quarto è uno scontro senza esclusione di colpi, ma Trapani regge alla grande il confronto, raggiungendo il +10 sull’88-78 con il contropiede di Allen, poi ritoccato a +11 (91-80) sempre con un altro libero di Allen. La partita, però, non è conclusa, perché Napoli torna a -4 (91-87) con i liberi di Simms a 3’15”. Trapani, però, ha più voglia, conquistando due rimbalzi offensivi consecutivi che portano al canestro di Ford per il 93-88. Alibegovic trova il canestro del +7 (95-88) prima del finale siglato da Rossato per il 97-90 con cui la Shark espugna Napoli e risale in classifica tra le prime otto.



