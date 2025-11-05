Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
05/11/2025 23:21:00

Trapani Shark ritrova Notae e sbanca Napoli 97-90

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762381199-0-.jpg

Che Shark. Trapani espugna Napoli 97-90, nel turno infrasettimanale del sesto turno del campionato di serie A e la squadra si dimostra più forte dell’avversario e delle polemiche legate all’avvio della revoca della concessione del Palasport.

In Campania Trapani ha disputato una partita sulle montagne russe, partendo forte, subendo il ritorno degli avversari nel secondo quarto e per metà del terzo, ma ritrovando la giusta verve, recuperando il ritardo, seppur minimo, e scappando via fino al successo finale.

Una partita condizionata dalle percentuali al tiro, decisamente buone da 3 almeno nella prima parte, meno da due soprattutto nei primi 20 minuti. Ma, soprattutto, la Shark ha già ritrovato JD Notae che, dopo il ritorno in campo contro Brescia, a Napoli è stato autore di un’ottima prestazione, con tanto di 16 punti.

Nella prima frazione Trapani parte fortissimo con un 11-0 raggiunto con la tripla di Ford dopo 3 minuti e mezzo. Napoli, però, non ha intenzione di mollare e prova a recuperare, anche se allo scadere dei primi 10 minuti i trapanesi sono avanti 27-18.

Nel secondo periodo Napoli prova il forcing e, complice qualche errore di troppo al tiro dei granata, riesce ad annullare il ritardo, effettuando il sorpasso a metà quarto con la tripla di Mitrou-Long (36-34). I granata segnano poco, e restano all’asciutto su azione per oltre 3 minuti, ma pur in difficoltà, restano agganciati e all’intervallo è 46-44 Napoli.

Ad inizio terzo periodo la gara si mette male per Trapani. Ancora qualche palla persa e Napoli vola sul 65-58 con la tripla di Simms a 3’50” dal termine. I granata barcollano, ma come spesso accade, proprio nel momento di difficoltà, riemergono. La rimonta comincia con 3 liberi di Petrucelli e prosegue con due di Notae e altrettanti di Allen per il 65 pari. Notae entra in trance agonistica e stoppa pure Treier prima di mettere a segno altri 7 punti per il 77-73 in favore dei granata al termine del periodo.

Nell’ultimo quarto è uno scontro senza esclusione di colpi, ma Trapani regge alla grande il confronto, raggiungendo il +10 sull’88-78 con il contropiede di Allen, poi ritoccato a +11 (91-80) sempre con un altro libero di Allen. La partita, però, non è conclusa, perché Napoli torna a -4 (91-87) con i liberi di Simms a 3’15”. Trapani, però, ha più voglia, conquistando due rimbalzi offensivi consecutivi che portano al canestro di Ford per il 93-88. Alibegovic trova il canestro del +7 (95-88) prima del finale siglato da Rossato per il 97-90 con cui la Shark espugna Napoli e risale in classifica tra le prime otto.



Basket | 2025-11-04 07:51:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/insulti-agli-avversari-altra-multa-alla-trapani-shark-250.jpg

Insulti agli avversari. Altra multa alla Trapani Shark

Il Giudice sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro ha inflitto una multa di 2.666 euro alla Trapani Shark per quanto accaduto durante la gara della quinta giornata del campionato di Serie A, vinta dai granata contro la capolista Germani...

Basket | 2025-11-05 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/basket-shark-e-quelle-vittorie-all-ultimo-secondo-250.png

Basket, Shark  e quelle vittorie all'ultimo secondo 

Contro Trapani Sahrk finisce in volata l’imbattibilità del Brescia nel campionato di massima serie di basket.  Dovremmo abituarci a questi finali anche se si scavano, durante il match, solchi che sembrano incolmabili. Pur chiudendo...







Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...