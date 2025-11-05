Trapani, "Villa Rosina avrà il suo sovrappasso pedonale"
Non è più solo un'ipotesi, ma un’opera inserita nella perizia di variante approvata nell’ambito dei lavori finanziati dalla ZES, la Zona Economica Speciale che sta trasformando la viabilità tra il porto e la zona industriale di Trapani.
«Finalmente posso dirlo con chiarezza: il sovrappasso pedonale di Villa Rosina si farà».
Così ha annunciato il sindaco Giacomo Tranchida, confermando che la proposta avanzata dal Comune è stata accolta e che i primi elaborati progettuali sono già arrivati.
L’opera sorgerà in uno dei punti più critici della periferia: l’incrocio tra via Villa Rosina e la circonvallazione, oggi attraversato quotidianamente a piedi da residenti e studenti senza marciapiedi né protezioni, tra auto e tir.
«Abbiamo rinunciato a un altro tratto previsto inizialmente e, con le economie generate, si realizzerà questa infrastruttura. È un’opera concreta che migliorerà la sicurezza e la vivibilità della zona», spiega Tranchida.
Il sovrappasso è solo un tassello di un progetto più ampio di riqualificazione urbana che interessa tutto il quartiere. «Adesso si entra nella fase operativa. In zona si vedono già i primi tracciati e nel giro di pochi giorni arriveranno i mezzi pesanti», aggiunge il sindaco.
Intanto, per consentire l’avvio dei cantieri ZES, sono stati adottati provvedimenti viabilistici temporanei lungo il raccordo autostradale A29 Dir. Alcamo - Trapani. Le restrizioni saranno attive dal 5 novembre 2025 al 4 maggio 2026 e includono:
- Divieto di circolazione all’intersezione tra via Salemi e il raccordo
- Restringimento della carreggiata in via Salemi (zona Eurospin)
- Doppio senso sulla carreggiata nord del raccordo
- Obbligo di svolta a destra da via Salemi verso l’A29
- Senso unico sulla carreggiata centrale del raccordo
- Divieto di circolazione tra la bretella SS115 e via Salemi
- Senso unico in via Rieti
- Divieto di transito in via Salemi per veicoli oltre 7,5 tonnellate
Una trasformazione infrastrutturale che avrà impatto anche nei prossimi mesi, con gli operatori già al lavoro per organizzare la segnaletica e le deviazioni.
A confermare il cambio di passo è anche la recente Delibera n. 277/2025, con cui il Comune di Trapani ha scelto di partecipare all’Avviso pubblico regionale per finanziare interventi di rigenerazione urbana.
Il progetto ha un valore di 12 milioni di euro, di cui 3,6 milioni cofinanziati dal Comune tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Un’iniziativa condivisa con il Comitato di Quartiere, che ha portato alla definizione di un primo stralcio funzionale da 24 milioni di euro.
Questa prima fase interesserà la parte ovest del quartiere, con interventi nelle vie Delle Grazie, Vulcano, Elettra, Andromaca, Circe, Medea e Fedra.
Un intervento atteso, concreto, che punta a portare infrastrutture, sicurezza e dignità in un quartiere che per troppo tempo è rimasto ai margini.
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
