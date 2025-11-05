Siccità, nuovi fondi per la misura 23 del Psr

05/11/2025 20:10:00

Si amplia la platea dei beneficiari della misura 23 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, destinata alle aziende agricole danneggiate dalla siccità del 2024. La Regione Siciliana ha stanziato 1,2 milioni di euro aggiuntivi per includere le imprese rimaste escluse dagli elenchi pubblicati lo scorso giugno.

Il provvedimento è contenuto nel nuovo decreto del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, che integra i fondi originariamente previsti.

«Il governo Schifani è al fianco degli agricoltori danneggiati dalla siccità – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino –. Abbiamo individuato la copertura finanziaria per quanti non avevano potuto beneficiare dei contributi, confermando la nostra attenzione verso un settore particolarmente colpito dai cambiamenti climatici».

Lo stanziamento complessivo della misura 23 ammontava a 35 milioni di euro, così ripartiti: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per l’olivicolo e 6 milioni per mandorlo e pistacchio. Il decreto integrativo è disponibile sul sito del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana.



